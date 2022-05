I giochi PS1 su PS5 e PS4 hanno un filtro CRT e altro ancora

Saremo onesti, quando si diceva che Sony avrebbe portato i giochi per PS1 su PS5 e PS4 come parte di PS Plus Premium, non ci credevamo. Quindi, Quando è stato confermato, ci aspettavamo il minimo assoluto. Quindi, tutto il merito va al gigante giapponese in realtà Supera Le nostre previsioni: riavvolgimento, compressione e Anche alcuni premi sono stati inclusi. e adesso I giochi stanno iniziando ad apparire in AsiaAbbiamo più dettagli.

Come la maggior parte degli emulatori moderni, ci sarà una varietà di opzioni di visualizzazione per i titoli PS1. Ciò include la possibilità di giocare alla risoluzione nativa, 4:3 per 16:9 e persino lo stretching se sbaglio. Ci sono anche tre filtri che puoi applicare, inclusi Default, Retro Classic (che in realtà è un CRT) e Modern. Non siamo del tutto sicuri di cosa faccia quest’ultima opzione, ma ecco alcuni confronti da Oddworld: l’Oddysee di Abecome caricato da BrokenSwiftie a Reimposta i tempi:

Grasso solido vegetale o animale per cucinare

classico retrò

moderno

Nel complesso, siamo molto soddisfatti della varietà di opzioni disponibili qui: sembra davvero che Sony abbia fatto un lavoro decente. Come accennato sul nostro sito web Screenshot di Ridge Racer 2 La storia, dobbiamo ancora essere visto Questi giochi si stanno muovendo per trarre conclusioni definitive, ma finora le cose stanno andando abbastanza bene.