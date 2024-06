I leader dell’UE non riescono a trovare un accordo sul secondo mandato di von der Leyen – POLITICO

Sulla scia delle elezioni europee, è emerso un consenso iniziale per nominare la tedesca von der Leyen per un secondo mandato presidente della Commissione europea, António Costa del Portogallo presidente del Consiglio europeo, Roberta Mitsola di Malta presidente del Parlamento europeo e Kaia Kallas dell’Estonia come responsabile della politica estera. .

Le aspettative erano alte quando i 27 capi di Stato e di governo si sono incontrati a Bruxelles nella speranza di dividere le quattro principali posizioni del blocco tra l’attuale coalizione del Partito popolare europeo di centro-destra, socialisti e liberali.

Dopo che il partito di Macron è stato sconfitto dall’estrema destra alle elezioni, la sua decisione di sciogliere il parlamento francese e di indire elezioni anticipate sembra aver accelerato le discussioni sulle posizioni di vertice. Di solito, le trattative richiedono settimane.

Nelle ultime settimane, anche altri leader europei hanno sottolineato la necessità di continuità data la guerra russa in Ucraina e il potenziale ritorno dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ma le speranze per un accordo rapido sono svanite lunedì sera, quando il Partito popolare europeo, vincitore delle elezioni del Parlamento europeo, ha chiesto più concessioni e più potere tra le posizioni di vertice. Come previsto, il PPE ha voluto rinominare von der Leyen e Mitsola, entrambi appartenenti alla famiglia politica. Inoltre, il PPE ha proposto ai socialisti di dividere il mandato del presidente del Consiglio europeo in due parti di due anni e mezzo ciascuna, una delle quali spetta al PPE.

Ciò a sua volta fece arrabbiare i Socialisti e Democratici, che speravano di conquistare la posizione di Costa. Subito dopo che i colloqui hanno vacillato, è iniziato il gioco delle colpe.