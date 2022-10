I manifestanti del petrolio si presentano in tribunale dopo che la zuppa è stata lanciata contro il dipinto di Van Gogh

Attivisti per il clima che ha lanciato la zuppa Sopra il famoso dipinto di Vincent Van Gogh “Girasoli” di sabato È comparso davanti a un tribunale di Londra Per danni criminali, diversi punti vendita denunciati.

Le due donne stavano dimostrando come parte del gruppo della campagna Just Stop Oil, E si sono dichiarati non colpevoli presso la Westminster Magistrates’ Court in due brevi sessioni.

Dopo che due lattine di zuppa di pomodoro sono state gettate su un dipinto a olio di Van Gogh venerdì, i manifestanti si sono incollati al muro della galleria. La polizia metropolitana di Londra ha detto che sono stati rimossi e presi in custodia da specialisti.

Un portavoce del Museo Nazionale ha confermato che non ci sono stati danni al dipinto, una delle iconiche copie dei “Girasoli” dipinte da Van Gogh alla fine degli anni ’80 dell’Ottocento. Ha un valore di $ 80,99 milioni.

“C’è stato qualche lieve danno al telaio, ma il dipinto non è stato danneggiato”, ha detto il portavoce alla CNBC. Il dipinto è stato ricoperto di vetro, pulito e restituito alla National Gallery venerdì pomeriggio.

Just Stop Oil ha protestato a Londra nelle ultime due settimane e il gruppo ha affermato in un comunicato stampa che le sue azioni erano “in risposta all’inazione del governo sia per la crisi del costo della vita che per la crisi climatica”.

“Cos’è più prezioso, l’arte o la vita? Vale più del cibo? Vale più della giustizia? Sei più preoccupato di proteggere un dipinto o proteggere il nostro pianeta e le persone?” Lo ha detto un attivista in un video dell’evento.

Just Stop Oil ha ricevuto critiche diffuse da gruppi ambientalisti e politici del Partito Laburista di opposizione sulla scia della protesta.