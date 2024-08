I nuovi PC da gioco con processore AMD Zen 5 sono ora disponibili per l’ordine

Sono stati finalmente lanciati i nuovi processori desktop AMD Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X. Sono i primi processori desktop di AMD basati sulla nuova architettura Zen 5. Le prestazioni sono alla pari con i predecessori della serie 7000, ma sono stati apportati enormi miglioramenti in termini di efficienza energetica. Anche se un maggiore aumento delle prestazioni sarebbe stato gradito, il miglioramento dell’efficienza comporta notevoli vantaggi in termini di qualità operativa che non possono essere sopravvalutati. Ovviamente, una maggiore efficienza significa che viene prodotto meno calore, il che significa che non avrai bisogno di far funzionare le ventole a un volume estremamente elevato per gestire temperature stabili, né dovrai spendere un sacco di soldi per radiatori di calore ingombranti o acqua pazza. configurazioni di raffreddamento. Ciò significa anche che il tuo PC da gioco non creerà un grosso buco nella bolletta elettrica.

Se non sei un tipo fai-da-te e preferisci acquistare un PC da gioco preassemblato, sono disponibili diverse opzioni già fornite delle nuove offerte di AMD. I dispositivi che abbiamo elencato sono particolarmente adatti ai giochi e, a seconda della configurazione, sono in grado di eseguire qualsiasi gioco con una risoluzione fino a 4K.

PC da gioco AMD Zen 5 alla B&H Photo

CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9700X RTX 4070 SUPER PC da gioco raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB 0 CyberPowerPC PC da gioco AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 Ti raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB 0 CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 Ti PC da gioco con 16 GB di RAM e SSD da 2 TB READ Le nostre più grandi domande rimaste su PlayStation VR2 hanno risposto 0 CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 PC da gioco con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB 0

PC da gioco AMD Zen 5 su Amazon

PC da gioco Amazon Skytech AMD Ryzen 7 9700X RTX 4070 SUPER raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 1 TB 0 CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9700X RTX 4070 SUPER PC da gioco raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB 0 PC da gioco AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 Ti raffreddato a liquido Skytech con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB 0 CyberPowerPC PC da gioco AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 Ti raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB 0 CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 Ti PC da gioco con 16 GB di RAM e SSD da 2 TB 0 CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9700X RTX 4060 PC da gioco con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB 0 CyberPowerPC AMD Ryzen 5 9600X RTX 4060 Ti PC da gioco con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB 0 PC da gioco CyberPowerPC AMD Ryzen 5 9600X RTX 4060 con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB 0

PC da gioco AMD Zen 5 a iBUYPOWER

iBUYPOWER PC da gioco AMD Ryzen 7 9700X RTX 4070 SUPER raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 1 TB 0 PC da gioco AMD Ryzen 5 9600X RTX 4060 Ti raffreddato a liquido iBUYPOWER con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB READ Schede madri con chipset AMD B650E per offrire slot PCIe Gen 5.0 e PCIe Gen 5.0 M.2 a prezzi mainstream 0

Vuoi saperne di più sui nuovi processori AMD? Consulta le seguenti fonti: