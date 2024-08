La staffetta statunitense 4×400 è in testa alla prima gara olimpica di Quincy Wilson

SAINT-DENI, Francia (AP) – La prima gara del corridore adolescente americano Quincy Wilson alle Olimpiadi di venerdì è stata una lezione di apprendimento.

Il sedicenne, che è diventato il più giovane americano a gareggiare nell’atletica leggera alle Olimpiadi, ha lasciato gli Stati Uniti con un lontano settimo posto dopo il suo giro di apertura nella prima manche della staffetta 4 x 400 metri.

Gli americani, che solitamente dominano questo evento, avevano bisogno della rimonta di Christopher Bailey nell’ultimo giro per avanzare alla finale. La squadra si è classificata terza in un tempo di 2 minuti e 59,15 secondi.

A 16 anni, Quincy Wilson è diventato il più giovane americano a gareggiare su pista ai Giochi Olimpici. Papà

C’era un divario di circa tre secondi tra Wilson e Letsil Tebogo, il campione dei 200 metri del Botswana, che è entrato come sostituto all’ultimo minuto. Wilson è stato raggiunto dai compagni veterani Vernon Norwood, Bryce Dedmon e Bailey.

“Non ero in forma al 100%, ma la mia squadra è venuta qui e ha fatto il lavoro per me”, ha detto Wilson. “Sapevo di avere tre grandi giocatori, e sapevo che non ero solo io. Perché se fossi stato io, saremmo stati all’ultimo posto. Ma quei ragazzi sono andati là fuori e hanno fatto del loro meglio… hanno fatto del loro meglio migliore.”

È stata una grande estate per Wilson, che ha già firmato un accordo su nome, immagine e somiglianza con New Balance, e ha rimandato il ritiro della patente per poter correre a Parigi.

Ha battuto due volte il record mondiale U18 dei 400 metri alle prove olimpiche statunitensi di giugno con tempi di 44,66 e 44,59 secondi.

Il suo orario di inizio della gara era venerdì 47.27. Non ha voluto spiegare perché non fosse pronto al 100% per la gara.

Wilson, che era accompagnato dalla sua famiglia sugli spalti durante il suo grande momento, ha detto: “Sono con una grande squadra, e loro sono stati al mio fianco per tutta la partita”.

Con la sua prestazione di venerdì, Wilson è diventato il più giovane americano a competere alle Olimpiadi su pista. Ha battuto Arthur Newton, un corridore di corsa a ostacoli del 1904 che ha gareggiato all’età di 17 anni, secondo lo storico olimpico Bill Malone. Altri giovani corridori che hanno gareggiato ai Giochi estivi includono Jim Ryun, che aveva 17 anni quando si qualificò per le sue prime Olimpiadi nel 1964, ed Erion Knighton, arrivato a Tokyo tre anni prima quando aveva 17 anni.

E Norwood si ritrovò coinvolto in quel momento, finché non prese il bastone.

“Sto guardando un sedicenne correre alle Olimpiadi, facendo la storia”, ha detto Norwood “Lo guardo ed è come se stessi dicendo: ‘Okay, riprenditi e lasciami prendere in mano la situazione. testimone e vai avanti’”, ha detto Norwood.

disse Norwood a Wilson prima che scendessero in pista per godersi il momento.

“Sono molto orgoglioso di lui”, ha detto Norwood.

La mattina dopo aver vinto i 200, Tebogo è arrivato in pista aspettandosi di fare un allenamento leggero. Gli è stato richiesto urgentemente di correre nella staffetta dopo che il suo compagno di squadra, Lyongo Scotch, si è infortunato.

“Così, sono corso nella mia stanza, ho preso la mia roba e ce l’ho fatta”, ha detto Tebogo.

Non dormì molto perché la sua festa continuò fino a tarda sera. Ciò non si è visto in pista, dove giovedì ha usato la sua velocità per battere Kenny Bednarek e Noah Lyles.

“Non era previsto che partecipassi alla staffetta”, ha detto Tebogo “è stato scioccante per me”.

Nella staffetta 4 x 400 m femminile, la squadra composta da Kwanera Hayes, Shamir Little, Aaliyah Butler e Kylie Brown ha vinto la manche con più di tre secondi dalla Gran Bretagna.

“La parola del giorno per il nostro gruppo era ‘prepararsi’, e penso che tutti abbiamo fatto un ottimo lavoro nel mettere in pratica quella parola”, ha detto Little.