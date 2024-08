Le misteriose incisioni a Gobekli Tepe potrebbero essere un antico calendario: studio

Un sito turco che si ritiene sia antecedente alla Grande Piramide di Giza di 7.000 anni include iscrizioni misteriose che gli archeologi ritengono possano rappresentare un devastante impatto di una cometa antica.

Iscrizioni recentemente decifrate nel sito archeologico di Gobekli Tepe in Turchia suggeriscono che il monumento potrebbe anche rappresentare il calendario solare più antico del mondo. Secondo una nuova ricercaSi ritiene che questa meraviglia architettonica risalente a quasi 12.000 anni fa sia il luogo di culto più antico mai scoperto, addirittura più antico delle piramidi di 4.500 anni.

I templi del sito, ritenuti i più antichi del mondo, sono decorati con simboli finemente intagliati. I ricercatori che hanno recentemente visitato il sito per dare un’occhiata più da vicino ai simboli hanno concluso che potrebbero effettivamente essere la registrazione di un evento astronomico che ha portato a un importante cambiamento nella civiltà umana.

Se questi risultati sono corretti, il team potrebbe significare che gli antichi registravano le loro osservazioni celesti per creare un calendario solare per tracciare le stagioni utilizzando il metodo utilizzato dai Greci migliaia di anni dopo.

“Sembra che gli abitanti di Gobekli Tepe fossero acuti osservatori del cielo, il che è prevedibile dato che il loro mondo è stato devastato dall’impatto di una cometa”, Martin Sweetman, l’autore principale dello studio, un ingegnere chimico dell’Università di Edimburgo, detto in un comunicato.

I ricercatori interpretano i simboli a forma di V come un antico calendario

Gli strani simboli a forma di V scolpiti sulle colonne nel sito di Gobekli Tepe possono essere interpretati come rappresentanti di un singolo giorno, hanno detto i ricercatori.

Raccogliendo le forme a V, i ricercatori sono stati in grado di calcolare su una delle colonne un calendario solare di 365 giorni, composto da 12 mesi lunari più 11 giorni aggiuntivi.

Secondo lo studio, si pensava che un simbolo separato raffigurante la lettera V indossata da un mostro simile a un uccello rappresentasse il solstizio d’estate. I ricercatori hanno anche ipotizzato che altre statue del sito con segni simili sul collo potrebbero aver raffigurato divinità.

Poiché il monumento preistorico raffigura sia le fasi lunari che i cicli del sole, gli archeologi hanno concluso che queste incisioni potrebbero rappresentare le più antiche”Calendario lunare-solare“- precede di migliaia di anni altri calendari conosciuti di questo tipo.

La collisione della cometa ha portato all’alba della civiltà?

I ricercatori hanno affermato che gli antichi potrebbero aver creato il calendario come un modo per commemorare la data in cui uno sciame di frammenti di cometa colpì la Terra quasi 13.000 anni fa.

Un altro pennacchio nel sito sembra mostrare il flusso di meteoriti delle Tauridi, ritenuti la fonte dei frammenti di cometa che sono piovuti sul pianeta per 27 giorni.

Un simile impatto di una cometa intorno al 10.850 a.C. avrebbe innescato una mini era glaciale durata più di 1.200 anni e avrebbe spazzato via molte specie di megafauna. Sorprendentemente, l’impatto della cometa avrebbe causato una devastazione tale da portare effettivamente all’alba della civiltà nella regione della Mezzaluna Fertile dell’Asia occidentale, dove le persone abituate alle tecniche di cacciatori-raccoglitori si rivolgevano sempre più all’agricoltura per il cibo.

I ricercatori sospettano che il monumento sia rimasto importante per gli antichi per migliaia di anni, suggerendo che l’impatto della cometa potrebbe aver dato origine a una nuova religione.

“Questo evento potrebbe aver innescato la civiltà creando una nuova religione e stimolando lo sviluppo dell’agricoltura per far fronte al clima freddo”, ha detto Sweetman in una nota.

Sweetman ha aggiunto che i risultati supportano la teoria secondo cui la Terra sperimenta un aumento degli impatti di comete quando la sua orbita si interseca con il percorso dei frammenti circolari di cometa, che di solito vengono trattati come flussi di meteoriti.

Ha preceduto i Greci

Questa scoperta sembra anche confermare che gli antichi erano in grado di registrare le date studiando il movimento della Terra, poiché la rotazione dell’asse terrestre può modificare il movimento delle costellazioni nel cielo.

Ciò suggerisce che gli antichi avevano metodi precisi per misurare il tempo 10.000 anni prima che il fenomeno fosse documentato nell’antica Grecia nel 150 a.C., hanno scritto i ricercatori.

“I loro tentativi di registrare ciò che vedevano furono probabilmente i primi passi verso lo sviluppo della scrittura migliaia di anni dopo”, ha detto Sweetman.

Era una ricerca Pubblicato martedì Nella rivista Tempo e Mente.

Eric Lagata copre le ultime notizie e le tendenze per USA TODAY. Puoi contattarlo via e-mail all’indirizzo elagatta@gannett.com