Il rover Perseverance della NASA si imbatte in un piccolo pupazzo di neve coperto di polvere (foto)

Se Olaf, il simpatico e sensibile pupazzo di neve del film Frozen della Disney, ha antenati su altri pianeti, è possibile che questo ragazzo abbia parenti polverosi?

Il 13 luglio, il 1208esimo giorno su Marte, il rover Perseverance inizierà l’atterraggio. Fotocamera Mastcam-Z destra Ho individuato un’area con molte formazioni rocciose mentre… Le sue indagini quotidiane Dalla superficie del pianeta rosso. È stato consegnato con tutto il cuore Immagine a terra . Se guardi da vicino, come abbiamo fatto qui su Space.com, potresti notare che nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine c’è un mucchio di rocce che sembra un piccolo pupazzo di neve!

Questo piccoletto potrebbe avere una corporatura più asciutta e polverosa, in contrasto con la corporatura soffice, morbida e bianca di Olaf, ma se usi la tua immaginazione, potrebbe quasi presentarsi mentre pone una domanda molto importante a Perseverance: “Vuoi costruire un pupazzo di neve?”

Il rover Perseverance è ancora all’interno del cratere Jezero È atterrato di nuovo il 18 febbraio 2021, ma ora ha iniziato il suo viaggio per risalire il buco e spostarsi in una nuova posizione.

Teoricamente, è possibile che esista un vero pupazzo di neve su Marte? La risposta semplice è “probabilmente no”. Ma c’è anche una risposta lunga.

Marte può avere un’atmosfera sottile, ma è comunque in grado di causare… Clima dinamico ed eventi meteorologici estremi — Dalle tempeste di polvere alla neve, tecnicamente. Tuttavia, non è sempre stato così per il Pianeta Rosso. I rapporti della missione MAVEN della NASA hanno concluso che Marte è esistito nel passato Atmosfera abbastanza densa L’acqua può rimanere in superficie per lunghi periodi di tempo.

L'”Uomo venuto dal ghiaccio” su Marte è visibile in basso a sinistra nell’immagine. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech/Arizona State University)

Secondo gli scienziati della NASA, sul pianeta c’è ancora acqua, ma con la sua atmosfera attualmente sottile, quell’acqua potrà rimanere allo stato liquido solo per un periodo di tempo limitato. Quindi, l’acqua su Marte può essere trovata sotto la superficie delle regioni polari, proprio come il ghiaccio d’acqua o l’acqua salata stagionale che serpeggia lungo le colline e le pareti dei crateri. Forse si potrebbe creare un “pupazzo di neve” con questi materiali con abbastanza armeggi, ma non riesco a immaginare che assomiglierebbe ad un classico pupazzo di neve sulla Terra.

Tuttavia, non fa male prendersi un momento per godersi ciò che possiamo osservare nella nuova immagine scattata dalla NASA. Attaccare forme emotive alle rocce su Marte è proprio come sdraiarsi sull’erba e identificare gli animali tra le nuvole sopra di noi.