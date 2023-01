I reali temono il rapimento di Harry da parte del culto della psicoterapia

La famiglia del principe Harry crede che sia stato “rapito da un culto della psicoterapia” e sua moglie, Meghan Markle, secondo un rapporto.

Harry ammise a sua volta note, “riserva” che dal 2019 il principe William ha temuto che suo fratello ricevesse il “lavaggio del cervello” dalla terapia, scatenando la battaglia finale nella loro relazione tesa.

Ora ha una fonte reale ha detto a The Independent Il fatto che la famiglia tema di averlo perso completamente a causa di convinzioni simili a una setta lo incolpa chiaramente Moglie attrice californianaMarkle.

Harry ha ammesso nel suo libro di memorie, Spear, che il principe William temeva che suo fratello subisse il “lavaggio del cervello” dal trattamento. Immagini Getty

“Lui e Meghan sono stati rapiti da una setta psichiatrica”, ha detto la fonte al tabloid britannico.

“È impossibile per lui tornare in queste circostanze”, ha detto la fonte.

Una fonte ha detto a The Independent che i parenti stretti di Harry, tra cui il padre Re Carlo III e la matrigna Regina Consorte Camilla, si sentono “in trappola” perché sanno che qualsiasi cosa diranno sarà usata contro di loro.

“Non possono davvero fidanzarsi perché qualunque cosa dicano sarà condivisa con i media. È impossibile avere una conversazione o scrivere un discorso a causa del rischio che qualsiasi cosa dicano venga resa di dominio pubblico da Harry, potenzialmente per il suo bene “, ha detto la fonte reale. commerciale.”

“C’è stato un completo crollo della fiducia”.

In “Spear” – il libro di memorie pubblicato ufficialmente martedì – Harry si lamenta di suo fratello, l’erede quarantenne, che si rifiuta di unirsi a lui nella lotta. Una delle sessioni di trattamento.

“La sua strategia era cristallina: non avevo ragione, il che significa che non ero saggio. Come se tutto il mio comportamento dovesse essere messo in discussione”, ha scritto Harry – descrivendo in dettaglio come “si è trasformato in una discussione, che si è protratta per oltre 72 ore .”

“Ogni tanto mi sono reso conto che la mia peggiore paura si è avverata: dopo mesi di terapia, dopo aver lavorato duramente per diventare più consapevole, più indipendente, ero un estraneo per mio fratello maggiore”, ha scritto Harry.

“Non può più comunicare con me”, ha detto, indicando che il litigio ha portato a uno scambio di messaggi finale tra i due fratelli.

La fonte ha detto a The Independent che anche i parenti stretti di Harry si sentono “intrappolati” sapendo che qualunque cosa dicano sarà ora usata contro di loro.



In "Spear" – il libro di memorie, che è stato ufficialmente rilasciato martedì – Harry si lamenta di suo fratello, l'erede di 40 anni, e si rifiuta di unirsi a lui in una sessione di terapia.

“Ho memorizzato i testi. Li ho ancora”, ha scritto Harry, dicendo che lo riempivano di “tristezza” e “confusione” – anche se le lettere di William gli dicevano che “lo amava” e che avrebbe “fatto tutto il necessario per aiutarlo. “

In precedenza, Harry aveva anche ammesso di aver seguito il suo presunto fratello colpirlo a terra, Lui “chiama il mio terapista” invece di sua moglie.

Dentro le conchiglie intervista harry

Buckingham Palace si è finora rifiutato di commentare il libro di Harry o molte interviste televisive.

In queste lettere, il figlio più giovane del re affermava che anche dopo le sue rivelazioni e le sue dolorose accuse, “vorrebbe indietro mio padre, e io rivorrei mio fratello”.

Harry ha anche ammesso che dopo che suo fratello lo ha sbattuto a terra, ha “chiamato il mio terapista” invece di sua moglie. Immagini Getty

Ha anche detto a Tom Bradby di ITV che la “riconciliazione” potrebbe avere un effetto a catena in tutto il mondo.

“Forse questo è nobile, forse questo è ingenuo, qualunque cosa. Ma onestamente lo sento.”

Il principe pensa che questo possa accadere dopo delle scuse. Tuttavia, la fonte di The Independent ha confermato: “Non si scuseranno perché non riconoscono la versione degli eventi di Harry”.