I teaser trapelati del Galaxy S23 indicano un’incredibile performance notturna della fotocamera

il Galassia S23 Il lancio si sta decisamente avvicinando e, come di solito accade prima dei grandi eventi Unpacked, le perdite hanno iniziato a uscire più spesso man mano che ci avviciniamo al rilascio ufficiale. Alcuni trailer GIF ufficiali sono trapelati! Sebbene non rivelino la serie Galaxy S23 stessa, confermano la configurazione della tripla fotocamera (almeno per Galaxy S23 e S23 +) dandoci un’anteprima delle cose su cui Samsung si sta concentrando nei suoi telefoni di punta del 2023.

I video sponsorizzati sono pieni di parole d’ordine e slogan come “modalità chiaro di luna” Scatta foto notturne, anche in condizioni di scarsa illuminazione. “Stanno arrivando fantastiche foto notturne”, “I megapixel ti faranno dire wow,” “Sta arrivando una grande decisione” E “Così.”

Galaxy S23: maggiore attenzione alla fotografia mobile

Supponiamo che questi brevi video promozionali siano solo due dei tanti. È probabile che altri teaser simili si concentrino su diversi aspetti della serie Galaxy S23, come design, prestazioni e così via.

Ma da quello che possiamo raccogliere da questi due teaser trailer, visti di seguito, Samsung sta raddoppiando la sua tecnologia di imaging mobile. Da alcuni mesi sentiamo voci sul miglioramento delle capacità della fotocamera nella serie Galaxy S23 e questi teaser ufficiali trapelati sono certamente in linea con tali aspettative.

È sicuro dire che Samsung ha lavorato per migliorare la fotografia notturna della serie Galaxy S23. Fotografia in condizioni di scarsa illuminazione Sembra essere l’obiettivo principale, almeno sulla base di questi fastidi, ma probabilmente è lecito ritenere che l’esperienza della fotocamera sia migliorata su tutta la linea, in qualsiasi condizione di illuminazione.

Si dice che il Galaxy S23 Ultra sia dotato di una fotocamera principale da 200 MP basata su una versione aggiornata del sensore ISOCELL HP1. Il modello Ultra dovrebbe anche avere un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, un secondo sensore teleobiettivo con zoom ottico 3x, insieme a uno sparatutto ultrawide da 12 MP. I modelli Galaxy S23 e Plus potrebbero avere una risoluzione della fotocamera simile ai flagship dello scorso anno.

SAMSUNG Dovrebbe rivelare la gamma Galaxy S23 all’inizio di febbraio 2023. La rivelazione di Unpacked seguirà probabilmente un periodo di preordine di circa due settimane.