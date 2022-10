La velocità e la potenza di trasferimento dati USB diventano più facili da capire con i nuovi loghi

Nuovi rapporti confermano loghi migliori e più semplici per USB tipo C cavi e caricatori. Con questi nuovi loghi, USB-IF semplifica la comprensione delle velocità di trasferimento dei dati e dei limiti di potenza per gli accessori. Nel 2007, SuperSpeed ​​​​USB è stato annunciato con il termine USB 3.0, che ha portato il vantaggio delle velocità di trasferimento dati USB 2.0 da 0,48 Gbps fino a 5 Gbps. Poi, nel 2022, SuperSpeed ​​è stato introdotto in tre versioni insieme alla più veloce USB 4.

Tuttavia, tutti erano d’accordo sul fatto che il termine “SuperSpeed” non è un utile elemento di differenziazione. Nel 2019 USB-IF è stata rinominata da USB 3.0 a USB 3.1 Gen 1 e da USB 3.1 a USB 3.1 Gen 2 e poi USB 3.2 Gen 2; E da USB 3.2 a USB 3.2 Gen 2 x 2che leggendo di per sé non ti dà molta chiarezza su cosa.

Grazie a Dio, secondo Linee guida e loghi aggiornaticome menzionato prima il bordoUSB-IF rinominato in USB 20 Gbps (ex USB 3.2 Gen 2 x 2), USB 10 Gbps (ex USB 3.2 Gen 2), ecc., rimuovendo il marchio SuperSpeed.

Gli utenti vedranno nuovi loghi e marchi sui prodotti già alla fine di quest’anno

Nuovi loghi e nomi appariranno sulla confezione, così come i cavi. Includerà sia le prestazioni che i protocolli di alimentazione supportati dal cavo. Nel caso di caricatori, includerà sulla confezione il supporto per l’erogazione di potenza massima. Le nuove porte USB mostreranno il protocollo delle prestazioni supportato. Le istruzioni affermano inoltre che nessuno dei loghi presenta il marchio USB 4, poiché USB-IF non desidera utilizzare USB 4 come marchio rivolto ai consumatori.

Invece, USB-IF consiglia USB 40 Gbps e USB 20 Gbps. Inoltre, quando uscirà USB 4 v2.0, sarà noto come USB 80Gbps. Il presidente e COO di USB-IF, Jeff Ravencraft, ha dichiarato a The Verge: “Quando abbiamo iniziato ad aggiornare il nostro marchio, abbiamo condotto molti studi di focus group con molti tipi diversi di consumatori e nessuna di queste persone capiva il marchio e i messaggi, né il controllo delle recensioni o i nomi delle specifiche.“

Jeff ha anche aggiunto che il marchio semplificato è stato pubblicato in questo trimestre e gli utenti vedranno i nuovi loghi sui prodotti entro la fine di quest’anno.