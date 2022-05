I russi hanno già paura di avanzare a Pilohorivka e non si faranno strada attraverso le ciambelle di Shivarsky

Anastasia Kaladur – mercoledì 18 maggio 2022, 04:25

I soldati russi si rifiutano di avvicinarsi a Pilohorivka (Luhansk Oblast) e non cercano di farsi strada con la forza attraverso il fiume Shivarsky Donets perché è “spaventoso” per loro.

Fonte: Serhii Haidai, capo dell’amministrazione militare dell’Oblast’ di Luhansk, on Telegrafo

dettagli: Secondo Sergei Haitai, i russi sanno che la morte li attende a Pilohorivka.

Citazione: “Per ora, gli orchi non si stanno facendo strada con la forza attraverso i Siverskyi Donet. Li spaventa … i soldati razzisti si rifiutano di andare a Pilohorivka perché sanno che la morte li aspetta.”

dettagli: Il rapporto afferma che i russi si sono concentrati esclusivamente sulla regione di Luhansk. L’area è ora un “avamposto per prevenire l’invasione russa”.

Serhii Haidai ha affermato che non ci sono informazioni sui preparativi per un “referendum” sulla Russia, noto come “Repubblica popolare di Luhansk” (cioè i russi hanno annesso il territorio dell’oblast di Luhansk).

Sfondo:

C’è l’esercito ucraino Ancora e ancora I tentativi degli invasori di attraversare il fiume Shivarsky Donets a Pilohorivka distrussero i ponti di barche e le attrezzature degli invasori russi.

In particolare, l’11 maggio, quando gli Shivarsky Donet tentarono di attraversare il fiume, l’esercito russo Perso Delle 550 persone inviate lì, 485 soldati (cioè l’88%) del 74 ° reggimento di fucili a motore, più di 80 equipaggiamenti militari russi furono danneggiati.