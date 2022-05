I sondaggi libanesi mostrano i primi risultati per Hezbollah

Alcuni vecchi alleati di Hezbollah stanno perdendo seggi

La maggioranza non è ancora chiara, con i risultati finali previsti per lunedì

Le forze libanesi alleate con l’Arabia Saudita hanno vinto

Il Parlamento è stato ulteriormente frammentato, aprendo la strada a una situazione di stallo

Beirut, 16 mag. (Reuters) – Hezbollah, appoggiato dall’Iran, è stato sconfitto alle elezioni parlamentari libanesi. Risultati preliminari Le forze libanesi, insieme ai suoi più antichi alleati e all’Arabia Saudita, hanno annunciato vittorie significative.

Poiché i voti sono ancora in corso di spoglio, i risultati finali delle prime elezioni dopo il catastrofico crollo economico del Libano e la massiccia esplosione del porto che ha devastato Beirut nel 2020 devono ancora essere pubblicati.

Quando il Libano ha votato l’ultima volta nel 2018, il gruppo musulmano sciita pesantemente armato Hezbollah e i suoi alleati hanno vinto 71 dei 128 seggi in parlamento, ma la decisione se possono ancora detenere la maggioranza, compresi i seggi musulmani sunniti.

Gli analisti degli effetti hanno affermato che i risultati, che sarebbero stati altamente frammentati in parlamento, gravemente polarizzati tra gli alleati e gli oppositori di Hezbollah, potrebbero portare a una situazione di stallo mentre le fazioni rompono l’accordo di condivisione del potere nelle posizioni di vertice dello stato.

“Se gli accordi passati sono morti, che tipo di politica abbiamo a parte le tensioni settarie e la ripetizione di alcuni dei conflitti che abbiamo visto?” Ha detto Mohanath Hoke Ali del Carnegie Middle East.

Mentre il voto del 2018 trascinerà il Libano più in profondità nell’orbita dell’Iran guidato dai musulmani sciiti, la decisione potrebbe aprire le porte all’Arabia Saudita guidata dai musulmani sunniti per ottenere più dominio in un paese che è stato a lungo un campo di battaglia con Teheran. , Ha aggiunto.

Il politico della tregua Talal Arslan, affiliato a Hezbollah, una delle più antiche dinastie politiche libanesi, è stato eletto per la prima volta nel 1992 e ha perso il suo posto a favore del nuovo arrivato Mark Dow nell’agenda delle riforme. Responsabile della campagna e funzionario di Hezbollah.

I risultati preliminari indicano le vittorie di almeno cinque indipendenti che hanno fatto una campagna per riformare e rendere conto dei politici accusati di aver condotto il Libano alla peggiore crisi dalla guerra civile del 1975-90.

“Grandi piedi”

Le conquiste annunciate dalle forze libanesi (LF), che si oppongono ferocemente a Hezbollah, saranno il più grande partito cristiano in parlamento, superando il Movimento Patriottico Libero (FPM) affiliato a Hezbollah.

LF ha vinto almeno 20 seggi, rispetto ai 15 del 2018, ha affermato Antoinette Geagea, capo del suo ufficio stampa.

FPM, che ha vinto 18 seggi nel 2018, ha vinto 16 seggi, ha detto a Reuters il capo della sua macchina elettorale, Sayed Younes.

I sostenitori di Hezbollah e Amal hanno portato bandiere davanti a un poster raffigurante il leader di Hezbollah Syed Hassan Nasrallah e Mohammed Rath, leader del gruppo parlamentare di Hezbollah, mentre venivano conteggiati i voti alle elezioni parlamentari libanesi nel Libano meridionale. REUTERS/Issam Abdullah leggi di più

L’FPM è stato il più grande partito cristiano in parlamento da quando il suo fondatore, il presidente Michael Aun, è tornato dalla deportazione in Francia nel 2005. Aun e il leader di LF Samir Kiajia sono nemici della guerra civile.

La LF, costituita come militante durante i 15 anni di guerra civile libanese, ha ripetutamente invitato Hezbollah ad abbandonare il suo arsenale.

“Gli alleati cristiani di Hezbollah hanno perso il diritto di rappresentare la maggioranza dei cristiani”, ha detto, descrivendolo come un “colpo duro” per l’affermazione che il gruppo sciita ha un forte sostegno trasversale per il suo potente arsenale.

Hezbollah e il suo alleato, il movimento Amal guidato dal presidente Nabih Perry, hanno mantenuto il predominio della rappresentanza musulmana sciita e hanno vinto tutti i seggi assegnati alle loro fazioni, secondo il numero iniziale di entrambi i partiti.

Resta da vedere se gli alleati di Hezbollah abbiano scelto seggi vacanti, soprattutto con la partenza del leader politico sunnita Saad al-Hariri da Beirut e dal Libano settentrionale.

Il prossimo parlamento dovrà eleggere un presidente – Perry, che ricopre la carica dal 1992 – prima di nominare un primo ministro per formare il gabinetto. Entro la fine dell’anno, i legislatori dovrebbero sostituirlo con un nuovo presidente, il cui mandato scade il 18 ottobre. Finisce il 31.

Se ci sarà un ritardo nella formazione del gabinetto – che potrebbe richiedere diversi mesi – ci saranno ulteriori ritardi nelle riforme necessarie per affrontare la crisi economica e aprire il sostegno del Fondo monetario internazionale e dei paesi donatori.

Il candidato dell’opposizione ha anche fatto un passo avanti in un’area dominata da Hezbollah nel Libano meridionale.

Elias Jradi, un oculista, ha vinto il seggio cristiano ortodosso precedentemente detenuto da Assad Harton del Partito nazionalista socialista siriano, stretto alleato di Hezbollah e membro del parlamento dal 1992, hanno detto due funzionari di Hezbollah.

“Questo è un nuovo inizio per il Sud e per il Libano”, ha detto Zaradi a Reuters.

Nadim Houry, direttore esecutivo dell’Arab Reform Initiative, ha affermato che i risultati di 14 o 15 seggi determineranno la maggioranza.

“Formerete due gruppi che si oppongono l’uno all’altro – Hezbollah ei suoi alleati da un lato, e le forze libanesi ei suoi alleati dall’altro, queste nuove voci entreranno nel mezzo”, ha detto.

Relazione di Laila Passam, Timor Azhari, Maya Kepili e Tom Perry; Rapporto aggiuntivo di Lena Najem; Scritto da Tom Perry e Maya Cabley; Montaggio di Clarence Fernandez e Ed Osmond

