I tori scelgono Matas Bozlis continua il movimento giovanile – NBC Sports Chicago

Mercoledì i Bulls non hanno scelto Cooper Flagg.

Ma hanno aumentato la loro capacità di mettersi nelle condizioni di farlo. E selezionando Matas Pozlis con l’undicesima scelta nel primo round dei due giorni di draft NBA, hanno continuato il potenziale management di ricostruzione che la gestione potrebbe intraprendere come un ri-strumento iniziato con lo scambio di Alex Caruso la scorsa settimana per Josh Guede.

Non commettere errori: non solo Zach LaVine è disponibile per gli scambi, ma anche i Bulls sono aperti agli affari. E con la crescente voce che DeMar DeRozan sarà da qualche altra parte la prossima stagione, tramite segnaletica, scambio o semplicemente entrando in un libero arbitrio senza restrizioni, la competitività non è più la parola d’ordine.

E’Cooper.

I Bulls devono finire tra gli ultimi 10 la prossima stagione per mantenere la scelta protetta al primo turno che devono ai San Antonio Spurs nell’acquisizione di DeRozan a partire dall’agosto 2021. Questo è il mese in cui Artūras Karnišovas e il suo staff ha rimodellato i Bulls con una visione che ha guidato la Eastern Conference fino a quando il ginocchio sinistro di Lonzo Ball ha richiesto il primo di numerosi interventi chirurgici.

Il management, dopo aver già effettuato una ricostruzione incentrata su Lauri Markkanen e Wendell Carter Jr. e altri che ho ereditato con la loro assunzione, hanno cercato di rimanere competitivi dopo una stagione di playoff. Invece, i Bulls non sono riusciti a uscire dal torneo Play In per due stagioni consecutive.

E ora, con l’aggiunta di una guardia dinamica con un vantaggio in Jedi, la scelta di un 19enne come Matas Pozlis e tutti i segnali che indicano che i Bulls firmeranno nuovamente Patrick Williams in libertà d’azione limitata, un movimento giovanile potrebbe essere in pieno svolgimento.

Ai Bulls piaceva Ron Holland II, secondo le fonti, che andò ai Detroit Pistons con la quinta scelta assoluta. Ma si prevedeva che Buzelis se ne sarebbe andato entro l’undicesima ora dei Bullssì Lui sceglie.

Infatti, dopo aver discusso se avanzare nel draft con Donovan Clingan come potenziale bersaglio o tornare indietro con un altro ragazzo locale, Terrence Shannon Jr., come possibilità, i Bulls si aspettavano pienamente che qualcuno in alto nel loro draft fosse disponibile a il posto numero 11.

Quella persona è Buzelis, un attaccante di 6 piedi e 9 che è nato e cresciuto a Chicago, ha giocato per l’Hinsdale Central per un anno e la scorsa stagione ha giocato per la squadra della G League Ignite.

Buzelis ha parlato con NBC Sports Chicago a marzo della possibilità di giocare ipoteticamente per i Bulls.

“Mi sentirei bene a riguardo”, disse in quel momento. “Campione della città natale! Sarebbe divertente giocare per Chicago. Quando ero più giovane li guardavo semplicemente, guardando Derrick Rose giocare. Sarebbe un’esperienza drogata. … Andavamo spesso alle partite quando giocavano i Grizzlies perché uno dei clienti di mio padre, con cui lavora, gioca per i Grizzlies.

La guardia della Providence Devin Carter, da tempo legata ai Bulls, era disponibile. Dato che ci si aspetta che sia più impegnato di Buzelis, è un altro segno che i Bulls stanno giocando la partita lunga qui.

“Sono pronto a lavorare”, ha detto Buzelis a ESPN Radio.

Ci saranno grandi opportunità in quello che è diventato improvvisamente un movimento giovanile con nel roster anche Coby White, Ayo Dosunmu, Dalen Terry e Julian Phillips.

