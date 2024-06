Recensione del film “I: Celine Dion”: hai visto il meglio di me

La malattia non mostra alcun riguardo nemmeno per le figure più rispettate della musica pop.

In “I: Celine Dion”, un documentario sulla cantante su Amazon Prime Video, diventa subito chiaro che la Dion non è stata in grado nemmeno di muovere il corpo, per non parlare di cantare una canzone con tutta la sua forza, fin dall’adolescenza. In seguito, ha raccolto milioni. Il film, diretto da Erin Taylor, racconta la dolorosa realtà della cantante mentre combatte una rara condizione neurologica chiamata Sindrome della persona rigida.

In Pubblicato su Instagram Nel dicembre 2022, Dion ha rivelato in lacrime la sua diagnosi ai suoi fan, ma a quel punto il documentario era già in produzione. Taylor apre il film con scene accoglienti di Dion nella sua casa di Las Vegas con i suoi figli e i suoi dipendenti. Poi la parte dolorosa da guardare: si sente la cantante gemere mentre soffre di un attacco epilettico sul pavimento. Imparando presto che aveva sempre desiderato cantare “tutta la mia vita”, la tragedia di guardare Dion, ora 56enne, lottare per continuare a vivere quel sogno è stata aggravata. La voce di Dionne l’ha resa una star. Questo film è attento a renderla una persona.