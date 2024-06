Il sell-off di Micron evidenzia i rischi di elevate aspettative per l’intelligenza artificiale

(Bloomberg) — La svendita di Micron Technology Inc. ha inviato… Eppure i risultati sono un nuovo promemoria per gli investitori globali sui rischi inerenti alle scommesse sui produttori di chip IA.

Alcuni giorni dopo che le azioni di Nvidia Corp, il principale produttore di chip di intelligenza artificiale, sono crollate di quasi mezzo trilione di dollari, le azioni Micron sono scese di circa l’8% nell’extended trading dopo che il produttore di memorie ha fornito una previsione inferiore alle sue stime più alte.

Micron è tra le aziende che hanno beneficiato della mania delle azioni legate all’intelligenza artificiale, poiché la sua memoria a larghezza di banda elevata è candidata per l’uso insieme ai chip leader del settore di Nvidia per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni. Le sue azioni erano più che raddoppiate nell’anno precedente alla relazione di mercoledì, ma – anche con previsioni più o meno in linea con le stime medie degli analisti – la società è stata penalizzata per non aver superato le aspettative elevate.

“Il mercato nutre aspettative molto irrealistiche, con molti nomi che superano le stime di mercato con un ampio margine ancora in corto”, ha affermato Andrew Jackson, responsabile della strategia azionaria giapponese presso Ortus Advisors Pte a Singapore. “Ma penso che Street sia ben consapevole del fatto che questi nomi americani sono ampiamente sopravvalutati. Ci sono troppe mani di carta che inseguono soldi facili e veloci.

I grandi salti del valore di mercato sembrano vulnerabili a una rapida correzione, come ha dimostrato Nvidia all’inizio di questa settimana quando le sue azioni sono entrate in territorio di correzione lunedì prima di riprendersi. L’indice globale che replica i titoli dei semiconduttori è crollato di circa il 5% da quando ha toccato il massimo storico all’inizio di questo mese. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., che produce i chip Nvidia più preziosi e fondamentali per l’intelligenza artificiale, è crollata di oltre il 2% dal suo massimo del 19 giugno.

Le notizie relative a Micron hanno causato un crollo anche delle azioni delle due maggiori società sudcoreane, Samsung Electronics e SK Hynix, che però hanno recuperato le perdite entro la chiusura di giovedì. Per queste aziende, la cui tradizionale produzione di memoria per PC, smartphone e data center tradizionali si sta ancora riprendendo dal crollo dello scorso anno, ciò significa un maggiore grado di incertezza sui prezzi delle azioni.

Tom Kang, direttore di Counterpoint Research, ha affermato che il briefing del produttore di chip statunitense non era sufficiente per ciò che SK Hynix aveva fornito in precedenza, quando aveva annunciato che la sua capacità di produzione HBM sarebbe stata in gran parte esaurita fino al 2025. Ha aggiunto che Micron non ha… Alla posizione dominante nella memoria AI di cui gode SK Hynix o la leadership di Samsung nel settore delle memorie in generale.

“Ciò porta un confronto con la realtà nel settore dell’intelligenza artificiale, che sembra ottimista”, ha detto Kang.

Il continuo aumento delle grandi aziende statunitensi ritenute beneficiarie dell’intelligenza artificiale ha spinto i loro titoli a valutazioni storicamente elevate. Le azioni Micron hanno un prezzo pari a 4,5 volte le vendite previste nei prossimi 12 mesi, rispetto a una media di 2,2 volte negli ultimi 10 anni.

