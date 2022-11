Il bundle Meta Quest 2 all-inclusive è il miglior affare del Cyber ​​​​Monday VR 2022

meta

Precedentemente noto come Oculus Quest 2, è il visore VR più venduto di Meta in questo momento In vendita a 349 dollariViene fornito in un fantastico pacchetto che racchiude la console di gioco con i suoi due giochi più popolari, Beat Saber e Resident Evil 4. Se hai familiarità con la realtà virtuale ma ti stai ancora chiedendo di cosa si tratta dopo aver visto innumerevoli spot televisivi, allora ora è il momento Perfetto per fare un atto di fede Metaverso.

Vorrei iniziare affermando l’ovvio: Meta Quest 2 ha… Il prezzo di $ 100 è tornato ad agostoL’auricolare una volta ha ottenuto $ 299 Fino a $ 399. Per quello che vale, Meta ha anche aumentato la memoria di base da 64 GB a 128 GB.

Ma con questo accordo per il Cyber ​​​​Monday, ottieni un modello azionario da $ 399 insieme a due dei migliori giochi sulla vetrina di Meta: Beat Saber (di solito $ 30) e Resident Evil 4 (di solito $ 40) – per soli $ 349. Questo è un enorme sconto di $ 120 in totale, e quello che direi essere l’affare VR per rompere questa stagione delle vacanze.

Per addolcire il piatto, se hai smesso di acquistare Meta Quest 2 per paura di essere collegato al tuo account Facebook, questo processo è Non è più una condizione. In alternativa, puoi creare un Meta login separato per tutti i tuoi scopi social e transazionali.