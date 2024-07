Il Canada vuole 12 nuovi sottomarini per rafforzare le difese dell’Artico mentre la NATO osserva la mossa di Russia e Cina

Il Canada prevede di acquisire una dozzina di nuovi sottomarini in grado di viaggiare sotto il ghiaccio marino come parte degli sforzi per rafforzare la difesa della vasta regione costiera artica del paese, ha annunciato il Ministero della Difesa canadese. Annunciare la settimana scorsa.

“Una flotta sottomarina più grande e moderna ci aiuterà a individuare e scoraggiare le minacce su tutte e tre le coste e a proteggere i canadesi e gli interessi canadesi”, ha affermato la settimana scorsa il primo ministro Justin Trudeau in un discorso all’Università di Cambridge. Vertice della Nato a Washington.

Il cambiamento climatico ha accelerato lo scioglimento del ghiaccio marino nell’Oceano Artico, aprendo lentamente nuove rotte marittime che le potenze occidentali temono che i loro avversari possano utilizzare per scopi economici e militari.

La cosiddetta Rotta del Mare del Nord potrebbe diventare la rotta marittima più efficiente tra Europa e Asia entro il 2050, ha affermato in una recente dichiarazione il Dipartimento di Difesa Nazionale canadese.

L’esercito canadese ha citato “un numero crescente di navi da ricerca cinesi a duplice scopo e piattaforme di osservazione che raccolgono dati sul nord del Canada”, nonché una maggiore attività russa nella regione artica.

La Cina si è sviluppata rapidamente Ampliato la sua flotta sottomarinaIl ministero della Difesa russo ha affermato che i sottomarini continuano a raccogliere informazioni di intelligence nelle acque artiche.

Come riportato da CBS News È stato segnalatoLa Russia ha intensificato le sue operazioni militari nel Circolo Polare Artico, compresi i test di armi avanzate Missili ipersoniciDiversi anni fa, una nave cisterna russa di gas naturale completò un’operazione Volo di prova andata e ritorno Lungo la rotta del Mare del Nord, che collega l’Europa occidentale e l’Oceano Atlantico all’Asia orientale.

“Erano molto entusiasti di sviluppare questa rotta del mare settentrionale”, ha detto a CBS News Dmitry Gorenberg, capo ricercatore scientifico presso il Center for Marine Analyses. Lui ha aggiunto che la Russia ha la visione di utilizzare la strada, che attraversa la zona economica esclusiva della Russia, come alternativa alle rotte meridionali attraverso il canale di Suez o di Panama. La rotta artica può ridurre i tempi di transito fino a 20 giorni.

Attualmente, la Rotta del Mare del Nord è navigabile solo per un periodo limitato ogni anno, durante i periodi senza ghiacci. Ma mentre le calotte polari continuano a sciogliersi, Alcune stime indicano La strada potrebbe essere permanentemente libera dal ghiaccio in meno di due decenni.

Canada aggiornato Politica di difesa nazionaleUna nuova strategia statunitense, pubblicata ad aprile, tiene conto di questi cambiamenti imminenti e descrive nei dettagli i piani del Paese per aumentare la propria presenza militare nell’Artico per mitigare potenziali minacce.

Il Ministero della Difesa canadese ha dichiarato in una nota che i nuovi sottomarini del paese verranno utilizzati per “rilevare, tracciare, scoraggiare e, se necessario, sconfiggere gli avversari” nelle acque del paese. dichiarazione.

“Questa nuova flotta consentirà al Canada di proteggere la propria sovranità in un mondo in cambiamento e di fornire contributi preziosi e di alto livello alla sicurezza dei nostri partner e alleati della NATO”, ha affermato il ministro della Difesa canadese Bill Blair nella dichiarazione.



La politica di difesa canadese indica che la NATO sta concentrando una crescente attenzione sulla capacità della Russia di proiettare la propria potenza dai territori artici al Nord Atlantico.

L’analista Gorenberg ritiene che la crescente presenza russa nell’Artico avrà un impatto indiretto sulla sicurezza nazionale americana.

“Ciò influisce sulla sicurezza degli Stati Uniti in gran parte a causa delle potenziali minacce alla NATO e alla struttura dell’alleanza”, ha osservato Ipotetico attacco russo Sugli alleati della coalizione, Finlandia o Norvegia, come possibili esempi di ciò che potrebbe trascinare Washington in un conflitto.

Questa settimana, Canada, Stati Uniti e Finlandia Annunciare Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato in una dichiarazione che l’accordo mira a “fornire la capacità ai paesi che la pensano allo stesso modo di aderire alle regole e agli standard internazionali per sostenere la pace e la stabilità nelle regioni artiche e antartiche per le generazioni future”. “L’accordo mira a continuare a costruire le migliori navi rompighiaccio artiche e artiche e altre capacità artiche e artiche in ciascuno dei nostri paesi”, ha aggiunto.

Il governo canadese ha affermato che sta già discutendo le sue esigenze con i produttori e che, nel corso dei prossimi dieci anni, prevede anche di modernizzare la sua attuale flotta di quattro sottomarini, acquistati dal Regno Unito nel 1998.

Il Canada attualmente non raggiunge l’obiettivo NATO di investimenti nella difesa pari al 2% del PIL Linee guidaBlair ha affermato che il paese prevede di raggiungere questo obiettivo entro il 2032, tuttavia, la politica di difesa del Canada mira a incrementare gli investimenti nella difesa all’1,4% del PIL entro il 2025.

Taylor Johnston, giornalista di dati visivi di CBS News, ha contribuito a questo rapporto.