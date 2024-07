TSMC aumenta le prospettive delle entrate per riflettere la forte domanda di intelligenza artificiale

(Bloomberg) – Un produttore di semiconduttori taiwanese ha alzato le sue previsioni per la crescita dei ricavi nel 2024 dopo che i risultati trimestrali hanno superato le stime, riflettendo la sua fiducia nella longevità del boom globale della spesa per l’intelligenza artificiale.

La società Apple. e Nvidia Corp. Il produttore di chip ora prevede che le vendite crescano di oltre il 20% nella fascia medio-alta per cui si era orientata in precedenza. TSMC prevede un fatturato di 23,2 miliardi di dollari per il trimestre in corso, battendo le stime degli analisti. Ha tagliato le sue previsioni per la spesa in conto capitale a 32 miliardi di dollari nella fascia alta delle sue prospettive, in calo rispetto ai 28 miliardi di dollari precedenti.

Le revisioni sottolineano l’opinione di TSMC secondo cui la spesa per l’intelligenza artificiale rimarrà elevata nonostante le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. In entrambi i paesi, le startup e le aziende tecnologiche che vanno da Microsoft Corp. a Baidu Inc. sono sempre più alimentate dagli acceleratori Nvidia nelle infrastrutture AI. Le azioni quotate negli Stati Uniti di TSMC sono aumentate di oltre il 3,6% nelle negoziazioni pre-mercato.

Le aspettative del mercato sono aumentate nelle settimane precedenti il ​​rapporto di TSMC. Il mercato più ampio degli smartphone, un altro grande fattore trainante per la più grande azienda di Taiwan, è sulla strada della ripresa. Apple ha fornito una guida ottimistica ai fornitori sulle spedizioni del prossimo iPhone 16 in base alla potenziale forza dei suoi nuovi servizi di intelligenza artificiale. Ciò ha aiutato TSMC a registrare un aumento del 36% migliore del previsto nell’utile del trimestre di giugno.

“In questo momento, la domanda di intelligenza artificiale è più reale di quanto lo fosse due o tre anni fa”, ha detto giovedì il CEO di TSMC CC Wei in una conferenza sugli utili. L’azienda è sempre più capace di trovare il giusto equilibrio. “L’offerta continua ad essere molto, molto scarsa fino al 2025.”

L’utile netto è salito a 247,8 miliardi di dollari taiwanesi (7,6 miliardi di dollari) dopo che la società ha rivelato che le vendite del secondo trimestre sono cresciute più rapidamente dal 2022, con l’informatica ad alte prestazioni guidata dall’intelligenza artificiale che rappresenta il 52% delle entrate di TSMC, la prima volta che lo ha fatto. Più della metà delle vendite.

Il più grande produttore mondiale di chip avanzati è uno dei beneficiari di una corsa globale per assicurarsi i semiconduttori per alimentare l’intelligenza artificiale. Dopo il lancio di ChatGPT di OpenAI, le sue azioni sono più che raddoppiate dall’inizio del boom dell’intelligenza artificiale alla fine del 2022 e la capitalizzazione di mercato della società ha superato brevemente i 1 trilione di dollari, raggiungendo il massimo storico.

“La domanda è così alta che devo lavorare molto duramente per soddisfare la domanda dei miei clienti”, ha detto Wei. DSMC sta testando i chip dei clienti e ha scoperto che l’apprendimento automatico è utile per aumentare la propria produttività, anche se deve fare la fila per prodotti IA più rari, ha affermato.

Wei ha affermato che è probabile che la società raggiunga il suo obiettivo di margine lordo del 53% o superiore. “I miei clienti stanno andando bene, quindi dovremmo stare bene”, ha detto.

Ecco cosa dice Bloomberg Intelligence

Dopo il miglioramento del 23,7% di ASML negli ordini ricevuti nel secondo trimestre, la crescita di N2 di TSMC continua a essere sana, accelerando lo sviluppo della capacità. Si prevede che TSMC inizi la produzione di massa nel secondo semestre del 2025, iniziando con una capacità mensile di circa 30.000 wafer a Hsinchu, Taiwan. Riteniamo che il suo processo N2 sia almeno del 15% superiore a quello N3.

– Charles Shum, analista BI

L’entusiasmo degli investitori per le prospettive di TSMC è scemato da quando Bloomberg Businessweek ha pubblicato i commenti del candidato repubblicano alle presidenziali statunitensi Donald Trump, che ha affermato di essere troppo permissivo nel difendere Taiwan in caso di invasione cinese.

Separatamente, l’amministrazione Biden sta valutando la possibilità di implementare le sue più severe restrizioni commerciali su alcuni fornitori delle società cinesi di chip, ha riferito Bloomberg News, innescando una svendita dei titoli tecnologici globali mentre gli investitori contemplavano il collasso della più grande arena mondiale dei semiconduttori.

La cautela nei confronti dell’intelligenza artificiale sta ora emergendo negli angoli del mercato. Questo mese, Goldman Sachs ha avvertito che le più grandi aziende tecnologiche statunitensi potrebbero spendere troppo nell’intelligenza artificiale.

Con il rallentamento dell’espansione dei ricavi in ​​molte delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, gli investitori si concentreranno su come aziende come i servizi di pubblica utilità e i data center stanno impiegando capitale nell’intelligenza artificiale e se tali investimenti si tradurranno in profitti e aumenteranno il valore delle azioni.

“Il trading basato sull’intelligenza artificiale è stato sottoposto a un controllo sempre più accurato”, hanno affermato in una nota questa settimana gli strateghi di Goldman Sachs Ryan Hammond e David Costin.

–Con l’aiuto di Vlad Savov, Cindy Wang, Edwin Chan e Liau Y-Sing.

(Aggiornamenti dalla quinta colonna con commenti di dirigenti e analisti)

