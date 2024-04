Terry Anderson, reporter tenuto in ostaggio per sei anni, muore a 76 anni

Terry Anderson, un giornalista americano che era stato per lungo tempo ostaggio occidentale in Libano e che fu finalmente liberato nel 1991 dopo più di sei anni di prigionia da parte di militanti islamici, è morto sabato nella sua casa a Greenwood Lake, New York, sull'Hudson. Valle. Ha 76 anni.

Sua figlia, Sulomi Anderson, ha detto che la colpa è delle complicazioni dovute al recente intervento chirurgico al cuore.

Il capo dell'ufficio di Beirut dell'Associated Press, Mr. Anderson aveva lasciato il suo compagno di tennis, un fotografo dell'Andhra, a casa sua dopo una partita di tennis mattutina il 16 marzo 1985, quando uomini armati di pistole aprirono la portiera della sua macchina e lo spinsero in una Mercedes Benz. Il giorno prima stava rientrando al lavoro dal pranzo in una residenza al mare quando la stessa auto ha tentato di tagliargli la strada.

I rapitori, identificati come combattenti sciiti Hezbollah del gruppo della Jihad islamica in Libano, lo hanno picchiato, bendato e incatenato per 2.454 giorni in circa 20 nascondigli a Beirut, nel Libano meridionale e nella valle della Bekaa.

Le milizie appoggiate dall'Iran hanno indicato che stavano compiendo ritorsioni per l'uso da parte di Israele di armi statunitensi in precedenti attacchi contro obiettivi musulmani e drusi in Libano. Cercarono di fare pressione sull'amministrazione Reagan affinché aiutasse segretamente la vendita illegale di armi all'Iran, un piano imbarazzante che divenne noto come l'affare Iran-Contra, poiché l'amministrazione pianificava di sovvenzionare segretamente i proventi delle vendite di armi al franchising. Ribelli Contra in Nicaragua.