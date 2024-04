Un sondaggio di CBS News ha rilevato che la grande maggioranza degli americani sostiene che gli Stati Uniti adottino misure per limitare il cambiamento climatico

Temperature record, uragani e incendi hanno fatto notizia negli ultimi anni. Sebbene non tutti siano d’accordo sul fatto che tali eventi siano il risultato diretto del cambiamento climatico, lo fanno Fare È correlato alle opinioni delle persone sull’argomento: la grande maggioranza degli americani ritiene che gli Stati Uniti debbano affrontare il cambiamento climatico, e coloro che riferiscono di aver sperimentato condizioni meteorologiche estreme sono più propensi a dire che dovremmo farlo ora.

Le opinioni sul cambiamento climatico sono state a lungo legate alla faziosità, e rimangono tali, ma anche l’età è un fattore. Gli americani più giovani, compresi i repubblicani più giovani, sono più propensi a dire che gli Stati Uniti devono adottare misure per cercare almeno di rallentarlo.

C'è un senso di urgenza anche da parte di molti tra il pubblico. Un’ampia maggioranza ritiene che questo problema debba essere affrontato almeno nei prossimi anni, inclusa la metà di coloro che pensano che sia necessario affrontarlo ora.

C’è la sensazione che dobbiamo affrontare il cambiamento climatico, e c’è anche qualche convinzione che dovremmo farlo Potere.

Ciò si estende anche a livello personale. La maggior parte degli americani crede che gli esseri umani possano almeno fare qualcosa per rallentare gli effetti del cambiamento climatico, e coloro che credono così sentono di avere personalmente la responsabilità di fare qualcosa al riguardo.

Condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti climatici

Le persone che riferiscono di aver sperimentato condizioni meteorologiche estreme nella loro zona negli ultimi anni – che rappresenta la metà della popolazione del paese – sono più propense di coloro che non credono che il cambiamento climatico sia un fattore importante che contribuisce alle condizioni meteorologiche estreme, e molti di loro vedono il problema come uno che deve essere affrontato immediatamente.

Anche se le persone non hanno vissuto personalmente condizioni meteorologiche estreme, tali eventi possono sollevare preoccupazioni. Quando le persone sentono dire che la Terra sta vivendo le temperature più calde mai registrate, più della metà afferma che ciò le rende più preoccupate per il cambiamento climatico. Coloro che non vedono il cambiamento climatico come un fattore di condizioni meteorologiche estreme sono meno convinti, compresi alcuni che non credono che la temperatura della Terra stia aumentando.

Divisioni giovanili e politiche sul cambiamento climatico

La maggioranza di tutte le fasce d’età è favorevole all’adozione da parte degli Stati Uniti di misure per affrontare il cambiamento climatico, ma le persone sotto i 45 anni – molte delle quali affermano di aver imparato a conoscere il cambiamento climatico a scuola – sono particolarmente propense a sostenere il Paese nell’intraprendere tale azione.

Ci sono da tempo divisioni politiche sulla lotta al cambiamento climatico, con i democratici che esprimono più preoccupazione dei repubblicani. Queste cose continuano ancora oggi, in una certa misura. I democratici hanno più del doppio delle probabilità rispetto ai repubblicani di affermare che il cambiamento climatico deve essere affrontato ora. I democratici sostengono in grande maggioranza che gli Stati Uniti adottino misure per limitare il cambiamento climatico, ma su questo i repubblicani sono divisi.

Divisioni nel Partito Repubblicano sul clima?

Le divisioni che vediamo all’interno della base repubblicana sono basate sull’età e su linee ideologiche. La maggior parte dei repubblicani più giovani – quelli di età inferiore ai 45 anni – sostengono che gli Stati Uniti adottino misure per rallentare o fermare il cambiamento climatico, mentre la maggior parte dei repubblicani più anziani non lo fa.

I repubblicani più moderati ritengono inoltre che il cambiamento climatico sia più urgente rispetto a quelli più conservatori.

Come il grande pubblico, i repubblicani che riferiscono di aver vissuto condizioni meteorologiche estreme nella loro zona sono più propensi a pensare alla necessità di affrontare il cambiamento climatico.

Questo sondaggio CBS News/YouGov è stato condotto su un campione rappresentativo a livello nazionale di 2.230 residenti adulti negli Stati Uniti intervistati dal 16 al 19 aprile 2024. Il campione è stato ponderato per sesso, età, razza e istruzione in base all'U.S. Census Community Survey American and Current Population Sondaggio e votazioni passate. Il margine di errore è ±2,7 punti.

