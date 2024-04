Kevin Bacon torna alla Footloose High School per celebrare il 40° anniversario del film





Kevin Bacon lui ha Consegnato Sulla sua promessa di tornare alla Utah High School, dove è stato girato il suo famoso film del 1984 “Footloose”.

Bacon è apparso sabato alla Payson High School, mesi dopo che gli studenti della scuola avevano lanciato la campagna #BacontoPayson sui social media. Come parte dello sforzo, gli studenti hanno ricreato scene di film e coreografato video nella speranza di catturare l'attenzione dell'attore in modo che apparisse alla festa finale della scuola.

È previsto il trasferimento della Payson High School alla fine dell'anno scolastico.

“Quando ho sentito per la prima volta della faccenda 'Bacon to Payson', ho detto: 'Wow, è pazzesco'. Ma siete stati tutti instancabili”, ha detto Bacon nel suo discorso sabato sul campo di calcio della scuola. ABC7. “Mi hai convinto tu.”

Bacon ha detto di apprezzare l'impegno dello studente.

CBS/Getty Images Kevin Bacon in “Footloose”.

Nell'ambito dell'impegno della Payson High School per riportare Bacon nel campus, si sono impegnati a creare 5.000 kit di risorse essenziali per aiutare la sua fondazione Sixdegrees.org, a beneficio delle comunità svantaggiate e con risorse limitate. L'organizzazione mira a mobilitare e distribuire fino a 40.000 kit come parte del suo programma “Footloose 40” iniziativa.

Nel suo discorso di sabato, Bacon ha ringraziato gli studenti per “aver trasformato quella che avrebbe potuto essere solo una star del cinema che torna per ricevere una pacca sulla spalla in qualcosa di veramente positivo”.

Bacon ha ricevuto una laurea ad honorem dalla Payson High School, ha posato per delle foto con gli studenti e si è persino fatto oscillare vicino al suo armadietto durante la sua visita, secondo un video pubblicato sul sito web di Bacon. Instagram Storie del sabato.

Pubblicato nel 1984, “Footloose” vede Bacon nei panni di un adolescente che si trasferisce in una piccola città che vieta di ballare, una misura che cerca di abrogare. Il film culmina in un concerto, che dopo 40 anni sembra essere ancora il posto dove andare.