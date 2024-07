John Deere sta abbandonando alcune politiche DEI pochi giorni dopo aver subito attacchi informatici

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Trattori John Deere in vendita presso un concessionario a Longmont, Colorado Rick Wilking/Reuters

John Deere ha ritirato una serie di iniziative in materia di diversità, equità e inclusione, apparentemente in risposta alle critiche online.

L’azienda ha dichiarato che non parteciperà a manifestazioni esterne di “sensibilizzazione culturale” e ha sottolineato che non esiste una politica basata sulla coscienza.

In un video ampiamente diffuso, l’attivista conservatore Robbie Starbuck ha affermato che John Deere è “convinto”.

Il produttore di trattori John Deere si è ritirato dalle sue iniziative di diversità, inclusione e integrazione dopo aver affrontato critiche significative da parte dei conservatori online.

“John Deere non parteciperà né sosterrà più parate, festival o eventi all’aperto per sensibilizzazione sociale o culturale”, ha affermato John Deere in una nota. posta Il giorno X, martedì.

Ha affermato che esaminerà i materiali di formazione richiesti dall’azienda “per garantire che non ci siano messaggi socialmente motivati” e che i suoi gruppi di risorse aziendali si concentreranno “esclusivamente” sullo sviluppo professionale, sul networking, sul mentoring e sul supporto al reclutamento di talenti.

L’azienda di macchine agricole ha aggiunto che le quote di diversità e la definizione del pronome “non sono mai state e non sono una politica aziendale”.

Sebbene la società non abbia specificato il motivo per cui ha apportato queste modifiche, il suo post è arrivato poco dopo le critiche dell’attivista conservatore Robbie Starbuck e dei suoi seguaci.

Starbuck ha detto che la società “si è svegliata” in… video Pubblicato su X il 9 luglio. Al momento in cui scrivo, il video ha ricevuto più di 50.000 Mi piace e più di 5 milioni di visualizzazioni.

Starbuck ha affermato nel video che John Deere ha introdotto una politica sui pronomi e ha mostrato uno screenshot che, secondo lui, proveniva dal sito Web dell’azienda in cui “incoraggiava” i dipendenti a utilizzare i propri pronomi nelle firme delle e-mail.

Ha anche detto che John Deere lo aveva sponsorizzato Piccola corsa arcobaleno nella capitaleuna divertente corsa per bambini in Iowa volta a raccogliere fondi per gli eventi Capital City Pride.

Dopo il post di John Deere su X, Starbuck ha festeggiato, descrivendo la decisione “Grande vittoria” e Dicendo che i suoi seguaci sono “Aiutami a costringere l’America aziendale a tornare alla razionalità.

Business Insider non è stato in grado di verificare in modo indipendente se John Deere avesse una politica di coscienza e se avesse sponsorizzato l’evento Pride.

In un certo numero di Video Sulla pagina Facebook di John Deere, intitolata “Rainbow Ally”, l’azienda identifica i pronomi dei lavoratori sullo schermo. COME È stato pubblicato Nell’aprile 2022 sull’importanza di “usare i pronomi corretti”.

L’azienda non ha risposto a una richiesta di commento di BI John sul fatto se il video di Starbuck l’abbia spinta a cambiare la sua politica e quali misure rimangono in atto per supportare i dipendenti LGBTQ+. John Deere ha affermato nel suo post su X che continuerà a “monitorare e valorizzare” la diversità dell’azienda.

L’annuncio di John Deere è arrivato appena sei settimane dopo l’annuncio del Dipartimento del Lavoro Egli ha detto Che la società ha accettato di pagare 1,1 milioni di dollari in salari arretrati e benefici ai candidati neri e latini per quella che il Dipartimento del Lavoro ha definito “discriminazione sistemica sul lavoro”.

Lancio di Starbuck Campagna simile contro Tractor Supply Co. a giugno. Alla fine di giugno, la società ha intentato una causa contro Tractor Supply. Annunciare Smetterà di inviare dati alla campagna per i diritti umani, smetterà di sponsorizzare attività “non commerciali” come i festival Pride e le campagne di voto, eliminerà i ruoli di diversità, equità e inclusione e ritirerà i suoi obiettivi sulle emissioni di carbonio.

Gli attivisti conservatori hanno già preso di mira altre aziende per le loro iniziative Pride, come la Pride Collection lanciata da Target lo scorso anno. Alcuni conservatori hanno anche boicottato Bud Light dopo aver lanciato una promozione sui social media con l’influencer transgender Dylan Mulvaney.