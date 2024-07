Nomination agli Emmy 2024: “The Bear” stabilisce un nuovo record per la commedia

CNN

I candidati per la 76esima edizione degli Emmy Awards, il riconoscimento più prestigioso della televisione, sono stati annunciati mercoledì mattina e l’Orso si è divertito moltissimo.

L’amata serie FX, ambientata in una paninoteca di Chicago, ha ricevuto 23 nomination quest’anno, battendo il record di 22 nomination stabilito da “30 Rock” della NBC nel 2009.

Nella categoria dramma, “Shōgun” ha ricevuto il maggior numero di nomination Quest’anno con 25.

Il record di 32 nomination, che “Il Trono di Spade” della HBO detiene dal 2016, rimane ininterrotto. HBO è di proprietà della società madre della CNN.

Alcuni dei preferiti del passato, tra cui “Succession” e “Ted Lasso”, non erano in competizione quest’anno, ma “The Crown”, “The Morning Show” e “Only Murders on the Block” sono diventati i nuovi “programmi legacy” che ha ottenuto più nomination.

Sheryl Lee Ralph e Tony Hale hanno annunciato i nominati di quest’anno. Il presidente della Television Academy Chris Abrego ha condiviso la notizia che Ralph è stata nominata come miglior attrice non protagonista in una serie comica per il suo lavoro in “Abbott Elementary”.

Ralph ha vinto la sua categoria nel 2022.

Il 76° Emmy andrà in onda domenica 15 settembre alle 20:00 ET/17:00 PT su ABC e sarà trasmesso in streaming il giorno successivo su Hulu.

Di seguito è riportato un elenco dei candidati in alcune delle categorie principali.

Ottima serie drammatica



DNA Films/FX Productions/Michael De Luca Productions “Shōgun” ha ricevuto 25 nomination.

“la corona”

“Lui cade”

“l’età d’oro”

“spettacolo mattutino”

“Il signor e la signora Smith”

“Shogun”

“Cavalli lenti”

“Il problema dei tre corpi”

Grande serie comica



Jake Giles Netter/Max Jean Smart in “Hacks”.

“Scuola Elementare Abbott”

“L’orso”

“Frena il tuo entusiasmo”

“Le scoperte”

“Omicidi solo nell’edificio.”

“Palma Reale”

“cani da prenotazione”

“Cosa facciamo nell’ombra”

Serie limitata premium



Michelle K. Cortometraggi/HBO Jodie Foster e Callie Rice in “True Detective: Night Country”

“Fargo”

“Lezioni di chimica”

“piccola renna”

“Ripley”

“Vero Detective: Paese Notturno”

Miglior attore protagonista in una serie drammatica



David Lee/PrimeVideo Donald Glover e Maya Erskine in “Mr. e Mrs. Smith”.

Idris Elba, “Dirottamento”

Donald Glover, “Il signore e la signora Smith”

Walton Goggins, “Fallout”

Gary Oldman, “Cavalli lenti”

Hiroyuki Sanada, “Shogun”

Dominic West, “La Corona”

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica



Alex Bailey/Netflix Imelda Staunton in “La Corona”.

Jennifer Aniston, “Lo spettacolo del mattino”

Carrie Coon, “L’età dell’oro”

Maya Erskine, “Il signore e la signora Smith”

Anna Swai, “Shogun”

Imelda Staunton, “La Corona”

Reese Witherspoon, “Lo spettacolo del mattino”

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica



AppleTV+ Jon Hamm e Jennifer Aniston in “The Morning Show”.

Tadanobu Asano, “Shogun”

Billy Crudup, “Lo spettacolo del mattino”

Mark Duplass, “Lo spettacolo del mattino”

Jon Hamm, “Lo spettacolo del mattino”

Takehiro Hira, “Shogun”

Jack Lowden, “Cavalli lenti”

Jonathan Pryce, “La Corona”

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica



Barbara Nitke/HBO Christine Baranski in “L’età dell’oro”.

Christine Baranski, “L’età dell’oro”

Nicole Beharie, “Lo spettacolo del mattino”

Elizabeth Debicki, “The Crown” su Netflix

Greta Lee, “Lo spettacolo del mattino”

Lesley Manville, “La Corona”

Karen Pittman, “Lo spettacolo del mattino”

Holland Taylor, “Lo spettacolo del mattino”

Miglior attrice protagonista in una serie comica



Jill Mingason/ABC Quinta Bronson alla Abbott Elementary School.

Quinta Bronson, scuola elementare Abbott

Ayo Edebiri, “L’orso”

Selena Gomez, “Solo omicidi in un edificio”

Maya Rudolph, “Bottino”

Jean Smart, “Hacks”

Kristen Wiig per “Palm Royale”

Miglior attore protagonista in una serie comica



Patrick Harbron/Hulu Steve Martin e Martin Short in “Murders Just on the Block”.

Matt Berry, “Cosa facciamo nell’ombra”

Larry David, “Frena il tuo entusiasmo”

Steve Martin, “Murders Just in the Building”

Martin Short, “Gli omicidi proprio nell’edificio”

Jeremy Allen White, “L’orso”

De Faro Won-a-tae, “Cani della Riserva”

Miglior attrice non protagonista in una serie comica



Chuck Hodes/FX Edwin Lee Gibson, Lionel Boyce, Lisa Colon Zayas, Ebon Moss Bachrach, Mattie Matheson in “L’Orso”.

Carol Burnett, “Palm Royale”

Lisa Colon-Zayas per “L’Orso”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Janelle James, scuola elementare Abbott

Cheryl Lee Ralph, scuola elementare Abbott

Meryl Streep, “Solo omicidi sul quartiere”

Miglior attore non protagonista in una serie comica



Will Heath/NBC Bowen Young, l’ospite a sorpresa Kirsten Wiig, la conduttrice Kate McKinnon e l’ospite a sorpresa Maya Rudolph al “Saturday Night Live” nel 2023.

Lionel Boyce, “L’orso”

Paul W. Downs, “Hacks”

Ebon Moss-Bachrach, “L’Orso”

Paul Rudd, “Murders Just in the Building”

Tyler James Williams, scuola elementare Abbott

Bowen Young, “Saturday Night Live”

Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film TV



Netflix Andrew Scott nel ruolo di Tom Ripley in “Ripley”.

Matt Bomer, “Compagni di viaggio”

Richard Judd, “La piccola renna”

Jon Hamm, “Fargo”

Tom Hollander, “La faida: Capote contro Pelican”

Andrew Scott, “Ripley”

Miglior attrice protagonista in una miniserie o in un film per la televisione



Elizabeth Morris/Netflix Sofia Vergara nel film “Griselda”.

Jodie Foster, “Vero Detective: Paese Notturno”

Brie Larson, “Lezioni di chimica”

Tempio di Giunone, “Fargo”

Sofia Vergara per il film “Griselda”

Naomi Watts, “La faida: Capote contro Pelican”

Miglior attore non protagonista in una miniserie o in un film TV



Hopper Stone/HBO Robert Downey Jr. in “Il simpatizzante”

Jonathan Bailey, “Compagni di viaggio”

Robert Downey Jr., “Il simpatizzante”

Tom Goodman Hill, “La renna del bambino”

John Hawkes, “Vero Detective: Paese Notturno”

Lamorne Morris, “Fargo”

Lewis Pullman, “Lezioni di chimica”

Treat Williams, “La faida: Capote contro Pelicans”

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o in un film per la televisione



Ed Miller/Netflix Richard Judd e Jessica Gunning in “Il cucciolo di renna”.

Dakota Fanning, “Ripley”

Lily Gladstone, “Sotto il ponte”

Jessica Gunning, “Cuccioli di renna”

Aja Naomi King, “Lezioni di chimica”

Diane Lane, “La faida: Capote contro Pelican”

Nava Mau, “La piccola renna”

Callie Rice, “Vero Detective: Paese Notturno”

Eccezionale serie di realtà/competizioni



David Muir/Bravo Buda Low, Tom Colicchio e Kristin Kish in “Top Chef”.

“La corsa straordinaria”

“La gara di resistenza di RuPaul”

“I migliori chef”

“Traditori”

“il suono”

Serie di conferenze illustri



Randy Holmes/Disney Nick Offerman su “Jimmy Kimmel Live!”

“Spettacolo quotidiano”

“Jimmy Kimmel dal vivo”

“A tarda notte con Seth Meyers”

“Il Late Show con Stephen Colbert”