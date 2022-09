Il co-creatore di “Cobra Kai” parla dello spin-off di “The Karate Kid” – Deadline

John Horowitzuno dei fondatori di Netflix Cobra Kaiindirizzi e spiega se ne fa parte il nuovo Karate Kid Film Sony Pictures ha confermato che uscirà nel 2024.

I ragazzi e io adoriamo fare film su The Karate Kid e Cobra Kai e, si spera, un giorno. Ma questo non è da noi o concentrato sul team Cobra Kai. Non so molto di lei, ma le auguro ogni bene. #Karate Kid # Cobra Kai https://t.co/pd2aYYAF0A – John Hurwitz (@jonhurwitz) 17 settembre 2022

Sony Pictures ha pubblicato il suo programma di uscita nelle sale 2023-2024 e ha annunciato che una nuova uscita Karate Kid L’uscita del film era prevista per il 7 giugno 2024. Al momento, non ci sono stelle o registi associati al film e Horowitz non è coinvolto nel progetto.

Cobra Kai È una serie sviluppata per YouTube Red da Sony ed è un sequel diretto dell’originale Karate Kid Film di Robert Mark Kamen. Ralph Macchio e William Zapka hanno ripreso i ruoli di Daniel Larseau e Johnny Lawrence dai film originali del 1984. Dopo due stagioni su YouTube Red, la serie è passata su Netflix dove è andata in onda per altre tre stagioni.

La serie si svolge 30 anni dopo gli eventi dell’All Valley Karate Championship del 1984. Secondo lo slogan di Netflix, la quinta stagione del dramma segue “Terry Silver espande l’impero Cobra Kai e tenta di creare il suo stile di karate “No Mercy” l’unico gioco in città. Con Kreese dietro Bars e Johnny Lawrence che mette da parte il Karate per concentrarsi sulla riparazione dei danni che ha causato, Daniel LaRusso deve chiamare un vecchio amico per chiedere aiuto”.

Ogni 10 episodi di Cobra Kai La quinta stagione è ora disponibile per lo streaming su Netflix.