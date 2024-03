Il coinvolgimento dei genitori nella carriera di un pilota di F1 è una “linea sottile su cui camminare”

Hamilton ha fatto i commenti prima del Gran Premio dell'Arabia di questo fine settimana e nel contesto in cui il padre di Max Verstappen, Joss, offre il suo punto di vista sulla controversia che circonda Christian Horner.

Dopo il Gran Premio del Bahrain, Verstappen Sr ha fatto il suo primo commento sulla saga in corso, avvertendo che il team Red Bull sarebbe stato “fatto a pezzi” se Horner fosse rimasto al comando a seguito di un'indagine interna a seguito delle accuse del suo compagno di squadra.

Inoltre: dietro gli sforzi per estromettere il capo del team Red Bull F1 Horner

Parlando dei commenti di Verstappen Sr, Hamilton ha ammesso di non averli sentiti, ma ha chiarito che non li ritiene appropriati.

“Non ne conosco i dettagli”, ha detto, “quindi non so su cosa stia costruendo queste fondamenta”.

“Ma alla fine, non fa parte della squadra, è un genitore. Questa è solo un'opinione, ma sicuramente non è utile.”

La precedente carriera di Hamilton è stata gestita da suo padre, Anthony, che era una presenza costante nelle gare e nel box.

Tuttavia, ciò mise sotto pressione la loro relazione e la coppia accettò di interrompere l'accordo poiché Hamilton in seguito cercò il supporto di manager professionisti.

Alla domanda su quanto sia difficile per un genitore essere coinvolto così da vicino nella carriera di un pilota, Hamilton ha spiegato che non è facile far funzionare la cosa.

Antonio Hamilton Fotografia: Sutton Immagini

“Penso che sia una linea molto sottile da percorrere. Penso che dipenda anche dal rapporto con i tuoi genitori”, ha detto.

“Incontri alcune persone che hanno un ottimo rapporto con i loro genitori, e sono stati ottimi genitori, e poi trovi persone che hanno avuto pessime relazioni. E non è necessariamente perché i genitori erano buoni con loro.”

«Quindi non so di lui [Verstappen’s] relazioni. Ovviamente senti cose qua e là. Ma Max è un uomo adulto, è un eroe e sono sicuro che possa prendere le proprie decisioni.

“Ma penso che nel nostro mondo, da automobilisti, sia molto facile farsi ingannare da persone che ti sussurrano all'orecchio, e magari non sempre ti indicano la strada giusta.

“Non dico che sia così, perché stanno facendo un ottimo lavoro. Ma so che nello sport vedo altri atleti con cui ho parlato, sia nel tennis, e l'ho sperimentato”. , quando a volte non hai la guida giusta intorno a te, questo porta a prendere le decisioni giuste, a decisioni sbagliate o a non essere in grado di essere il migliore in quello che fai.

“Ma ovviamente non è così, sta andando bene. Quindi è molto difficile, perché vuoi che tuo padre sia tuo padre e che abbia un buon rapporto. Ma quando si tratta di affari, diventa molto difficile.”

Kevin Magnussen, che come Verstappen è figlio di un ex pilota di Formula 1, ha messo in dubbio lo stretto coinvolgimento dei genitori.

Il pilota della Haas ha dichiarato di aver chiesto a suo padre Jan di non ricoprire un ruolo nella sua gestione durante la sua carriera in Formula 1, iniziata nel 2014.

Kevin Magnussen, Haas Formula 1 Team e Jan Magnussen Fotografia: Alexander Trentz / Immagini di sport motoristici

“Penso che molto presto nella mia carriera ho chiarito a mio padre che non volevo la sua influenza”, ha detto.

“Penso che abbia dovuto adattarsi a questo, ma ero molto chiaro che volevo che questo fosse il mio viaggio, il mio progetto. Aveva la sua carriera, quindi avrebbe dovuto concentrarsi su quella.

“Ed era molto bravo in questo. Ho cercato di imparare da mio padre quanto più potevo, ed è stato un vero onore averlo davvero allevato e poi imparare da lui e porre domande per tutta la mia vita.”

“Ma quando si trattava di correre davvero e di prendermi cura della mia carriera, non volevo la sua influenza. Avevo il mio team di persone, non ho chiesto ai miei genitori di farlo, ho semplicemente fatto le mie cose. Quindi penso ha funzionato bene.”