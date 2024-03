Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, Apple prevede di rilasciare un MacBook da 20 pollici con display pieghevole entro circa tre anni.



“L'unico prodotto pieghevole di Apple che ha un programma di sviluppo chiaro è il MacBook da 20,3 pollici, che dovrebbe entrare in produzione di massa nel 2027”, ha affermato Kuo. In un post su X Today. Non ha fornito ulteriori dettagli sul dispositivo.

Kuo è la terza fonte a menzionare la possibilità di un MacBook da 20 pollici, insieme all'analista del settore display Ross Young e al sito web coreano. elettrico.

Il laptop più grande che Apple attualmente vende è il MacBook Pro da 16 pollici. L'azienda ha anche mostrato una volta il MacBook Pro da 17 pollici, che è stato interrotto nel 2012. Il nuovo MacBook pieghevole avrà uno schermo che misura circa 20 pollici in diagonale quando è completamente espanso, ma Kuo non ha fornito alcun dettaglio sul design esatto del dispositivo.

Il MacBook da 20 pollici è l’unico prodotto Apple pieghevole con un programma di sviluppo chiaro, suggerendo che un iPhone o iPad pieghevole non arriverà presto, ha detto Kuo.