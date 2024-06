Il destino dell’ultima proposta di cessate il fuoco dipende da Netanyahu e dal leader di Hamas a Gaza

Tel Aviv, Israele (AFP) – Destino Proposta di accordo di cessate il fuoco Perché per molti versi Gaza dipende da due uomini: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar.

Ogni leader deve affrontare Politico importante E pressioni personali che possono influenzare il processo decisionale. Nessuno dei due sembra avere fretta di fare concessioni per porre fine alla devastante guerra durata otto mesi e liberare gli ostaggi presi da Hamas nell’attacco del 7 ottobre.

Hamas ha accettato le linee generali del piano ma ha chiesto “emendamenti”. Netanyahu si è pubblicamente opposto ad alcuni aspetti di questo piano, anche se gli Stati Uniti lo hanno inserito nel quadro di un piano israeliano.

tra i Principali punti critici Si tratta di come passare da una tregua temporanea iniziale nella prima fase dell’accordo a un cessate il fuoco permanente che includa la fine dei combattimenti e il completo ritiro delle forze israeliane da Gaza.

Ecco uno sguardo a cosa potrebbe motivare i due leader:

Netanyahu “guadagna tempo”

Durante tutta la guerra, il leader israeliano di lunga data fu criticato per aver permesso ciò Considerazioni politiche Ha ostacolato la sua decisione.

Il suo governo è sostenuto da due partiti nazionalisti estremisti che si oppongono agli accordi di cessate il fuoco. Preferiscono invece continuare la pressione militare per cercare di sconfiggere Hamas e liberare gli ostaggi. Parlano anche di “incoraggiare” i palestinesi a lasciare e a ristabilire gli insediamenti israeliani, che furono smantellati quando Israele si ritirò da Gaza nel 2005, dopo 38 anni di occupazione.

Lo stesso Netanyahu ha adottato una linea dura riguardo al cessate il fuoco, affermando che non porrà fine alla guerra finché le capacità militari e di governo di Hamas non saranno distrutte.

Ma con i suoi partner intransigenti che promettono di rovesciare il governo se verrà raggiunto un cessate il fuoco, Netanyahu è stato messo nell’angolo. La sua dipendenza da loro per restare al potere si è intensificata di recente dopo che un membro centrista del suo gabinetto di guerra, l’ex capo dell’esercito Benny Gantz, Si è dimesso a causa di frustrazioni Con la gestione del conflitto da parte di Netanyahu.

Netanyahu ha dovuto bilanciare le pressioni interne con le richieste dell’amministrazione Biden, che sta promuovendo la sua ultima proposta di cessate il fuoco, e con le richieste delle famiglie di ostaggi che credono che solo un accordo possa liberare i loro cari. Decine di migliaia di israeliani si sono uniti alle massicce proteste a sostegno delle famiglie degli ostaggi.

Netanyahu sembra confermarlo I suoi partner al governo sono di estrema destra Per ora, sa che sono la chiave per la sua sopravvivenza politica immediata, anche se dice di avere in mente il miglior interesse del Paese.

La loro partenza dal governo potrebbe portare a nuove elezioni, aprendo la strada a un voto che potrebbe porre fine al suo governo e potenzialmente avviare indagini sui fallimenti del 7 ottobre.

Netanyahu è anche sotto processo per corruzione, un procedimento che è continuato durante tutta la guerra ma è scomparso dalla coscienza pubblica. È possibile che l’accordo di cessate il fuoco riporti l’attenzione sulle accuse Seguo il leader israeliano da anni Cosa che lui nega fermamente.

Le fortune politiche di Netanyahu sembrano essere migliorate nel corso della guerra. Il suo sostegno popolare è diminuito in seguito all’attacco a sorpresa lanciato da Hamas nel sud di Israele. Ma col passare del tempo, la situazione cominciò gradualmente a migliorare. Sebbene debba ancora affrontare una strada difficile per la rielezione, non può essere cancellato.

Ha aggiunto: “Sta conducendo la guerra come vuole, il che significa molto lentamente. Sta guadagnando tempo, ha detto Gideon Rahat, membro senior dell’Israel Democracy Institute, un think tank di Gerusalemme e capo del dipartimento di scienze politiche dell’Università Ebraica di Gerusalemme.

Rahat ha affermato che Netanyahu è anche desideroso di andare avanti con la guerra nella speranza che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torni in carica, il che potrebbe dare a Israele più spazio nella sua guerra contro Hamas.

“Non vedo alcun cessate il fuoco che sia davvero vicino ad essere qualcosa che lui abbraccia”, ha detto Rahat. “Ma non è l’unico ad avere il controllo della realtà.”

La missione del Sinwar è sopravvivere

Leader di Hamas a Gaza Sembra anche che non abbia fretta di firmare un accordo.

La leadership del gruppo armato in esilio ha opinioni piuttosto divergenti su come gestire l’accordo di cessate il fuoco. Ma Sinwar – la mente degli attentati del 7 ottobre – ha un peso particolare in questa vicenda.

Essendo un leader di Hamas che ha trascorso decenni nelle carceri israeliane, ha incentivi a continuare la guerra.

A livello personale, potrebbe essere in gioco la sua vita. Israele ha promesso di ucciderlo come rappresaglia per l’attacco di ottobre, e si ritiene che Sinwar si nasconda nelle profondità dei tunnel sotterranei di Gaza e sia circondato da ostaggi israeliani.

Se si raggiungesse un cessate il fuoco, Sinwar correrebbe un rischio enorme rendendo pubblica la sua posizione.

“Penso che capisca di essere una specie di uomo morto che cammina. Ma la questione è: quanto tempo potrà durare?” ha detto Khaled El Gendy, membro senior del Middle East Research Institute con sede a Washington.

Ma lo è anche Sinwar Motivato, guidato Molto più del suo destino personale. immerso in L’ideologia estremista di HamasSinwar mira alla distruzione di Israele e ha ottenuto vantaggi politici osservando la guerra danneggiare la posizione internazionale di Israele e aumentare il sostegno alla causa palestinese.

Israele ha dovuto far fronte a crescenti critiche internazionali – da parte dei suoi alleati occidentali, del sistema giudiziario internazionale e dei manifestanti di tutto il mondo – per il suo comportamento durante la guerra. Ciò ha aggravato l’isolamento globale di Israele, ha portato accuse di genocidio contro i palestinesi e ha spinto il procuratore della Corte penale internazionale a prendere una decisione. Cercando di arrestare i leader israeliani.

Ahmed Fouad Al-Khatib, membro senior del think tank del Consiglio Atlantico, ha scritto sulla piattaforma dei social media condizioni speciali.

Ma Sinwar potrebbe dover affrontare alcune domande difficili una volta che la guerra sarà finita – non solo sul suo ruolo personale nelle atrocità del 7 ottobre, ma anche da parte dell’opinione pubblica palestinese sull’intera portata della devastazione del tempo di guerra e su un processo di ricostruzione durato anni. Gettarsi.

Il soldato ha detto che Sinwar non si è lasciato scoraggiare dall’alto prezzo che i civili palestinesi a Gaza pagano nella guerra, considerandolo un inevitabile sacrificio sulla via della liberazione.

Il soldato ha affermato che, dal punto di vista di Sinwar, continuare a combattere il potente esercito israeliano, anche se solo attraverso sacche di resistenza, priva Israele della vittoria.

“La loro intera missione è sopravvivere”, ha aggiunto. “Se sopravvivono, vincono.”

