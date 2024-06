Il gel anticoncezionale maschile si mostra promettente negli studi clinici in fase iniziale

Lo studio, una sperimentazione di fase 2b, ha incluso 222 uomini che hanno completato almeno tre settimane di trattamento quotidiano con un gel composto dal farmaco progestinico progesterone acetato e testosterone. Il composito è stato sviluppato dal Population Council, un’organizzazione no-profit focalizzata sulla salute riproduttiva, in collaborazione con il National Institutes of Health.

Nello studio, i ricercatori hanno condotto test di conteggio degli spermatozoi ogni quattro settimane per valutare la soppressione dello sperma. Mirano a un numero di spermatozoi pari o inferiore a 1 milione per millilitro per una contraccezione efficace. Il numero normale di spermatozoi varia da 15 a 200 milioni per millilitro di sperma. Alla quindicesima settimana, l’86% dei partecipanti ha raggiunto la soglia inferiore e la produzione di spermatozoi è stata generalmente soppressa entro l’ottava settimana di trattamento.