Il jackpot Mega Millions da 1,13 miliardi di dollari ha un biglietto vincente nel New Jersey

Un biglietto vincente per il jackpot da 1,13 miliardi di dollari è stato venduto martedì sera nel New Jersey, hanno detto i funzionari del gioco. È stata la quinta pentola d'oro più grande mai vinta dai giocatori di Mega Millions, e la prima volta quest'anno che un biglietto corrispondeva a tutti i numeri necessari per rivendicare il jackpot.

La lotteria del New Jersey afferma che i ducati vincenti sono stati acquistati presso Shoprite Liquors a Nettuno.

Mega Millions è scomparso da oltre tre mesi Nessun vincitore del primo premiocon 31 disegni poiché due biglietti in California hanno eseguito il lavoro l'8 dicembre.

I numeri vincenti di martedì sono stati 7, 11, 22, 29, 38 e Mega Ball 4.

Il jackpot stimato è stato l'ottavo più grande nella storia della lotteria americana. Il jackpot più grande di sempre della lotteria Mega Millions, del valore di 1,602 miliardi di dollari, è stato vinto l'8 agosto dello scorso anno, quando è stato venduto un unico biglietto vincente. Venduto in Florida. Il premio più grande nella storia della lotteria americanaun jackpot Powerball di 2,04 miliardi di dollari, vinto in California nel febbraio del 2023.

I vincitori del jackpot hanno la possibilità di ricevere un pagamento in contanti in un'unica soluzione o di ricevere le vincite in 30 anni in rate annuali. Solo i vincitori che scelgono l'opzione di rendita ricevono l'intero totale del jackpot. La somma forfettaria stimata per l'estrazione di martedì sera era di 537,5 milioni di dollari prima delle tasse.

Le estrazioni di Mega Millions si svolgono il martedì e il venerdì sera, mentre quelle di Powerball si svolgono il lunedì, il mercoledì e il sabato sera. Powerball aveva un jackpot stimato di 865 milioni di dollari martedì sera.

Per vincere il jackpot Mega Millions, i giocatori devono indovinare tutte e cinque le palline bianche più la Mega Ball gialla. Sono disponibili premi più piccoli, fino a $ 2, per indovinare alcuni, ma non tutti, i numeri estratti. Le probabilità di vincere un premio Mega Millions sono 1 su 24, ma le probabilità di vincere il jackpot sono solo 1 su 302.575.350.

I biglietti Mega Millions sono venduti in 45 stati, Washington, D.C. e Isole Vergini americane. Un biglietto standard costa $ 2, ma è possibile aggiungere bonus a un costo aggiuntivo per aumentare la vincita dei premi non jackpot.

La prossima estrazione del Mega Millions avrà un jackpot di 20 milioni di dollari, il punto di partenza per la serie dei jackpot.

