Il leader della maggioranza al Senato Harry M., dietro la vittoria dei Landmark Democratic. Reed, 82 anni, è morto

Sig. Reid ha usato la sua posizione nel comitato per l’assegnazione del Senato e alla fine nella leadership della maggioranza per impedire l’accesso alla stagnazione a Mount Yucca, in Nevada, che è stata una lotta durata decenni, assegnando inesorabilmente l’85 percento della terra al suo stato, che era un governo federale stato. Di proprietà quando ha lasciato l’ufficio. Ha contribuito a creare il Great Basin National Park del Nevada, ha assicurato che milioni di acri nello stato fossero preservati come parchi nazionali o monumenti e ha diretto fondi federali per pulire e proteggere il lago Tahoe al confine del Nevada con la California.

Sig. Reid ha guidato i Democratici del Nevada nello stile del capo politico vecchio stile, decidendo quali candidati andranno al ballottaggio, organizzando i propri eredi e rimanendo quasi al comando, anche dopo che gli è stato diagnosticato un cancro alle elezioni di medio termine del 2018. Due anni dopo il ritiro dal Senato.

Ha usato la sua influenza per elevare il ruolo del suo stato nel processo di nomina presidenziale, trasformando il Caucaso del Nevada in uno dei primi stati votanti nelle elezioni primarie democratiche, e nel 2016 ha aiutato silenziosamente a salvare la candidatura della signora Clinton.

Un inizio difficile

Harry Mason Reid Jr. è nato il 2 dicembre 1939 a Churchlight, un mini-avamposto che ha ospitato circa 200 residenti durante la sua giovinezza. È cresciuto da solo, uno dei quattro figli di Harry Sr. e Ines (Jane Reid). Suo padre soffriva di depressione ed era spesso disoccupato. Harry ha lavorato in una stazione di servizio al liceo e sua madre ha guadagnato abbastanza soldi per comprare una nuova dentiera.

Sig. Le metafore sulla boxe su Reed sarebbero poi diventate cliché – chiamò il suo libro di memorie “The Good Fight” – ma era molto pagista. È stato coinvolto in conflitti fisici con suo padre (quando suo padre ha abusato di sua madre) e il suo fidanzato (che era triste di sposare sua figlia, il signor Reed).

Per frequentare il liceo, ha viaggiato per 40 miglia fino a Henderson, vicino a Las Vegas, dove aveva dei parenti. È lì che la sua carriera politica è iniziata efficacemente. Aveva un insegnante e allenatore di boxe di nome Mike O’Callaghan, che fu eletto governatore nel 1970. Reed era il suo compagno.

Con l’aiuto finanziario dei commercianti del Nevada, Mr. Reid si è laureato alla Utah State University, dove si è convertito al mormonismo. Ha poi frequentato la scuola di legge alla George Washington University di Washington, DC, dove è stato pagato come ufficiale di polizia del Campidoglio da Moonlighting.