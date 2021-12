Raid della polizia di Hong Kong, notizie e personale di arresto

Un funzionario di polizia ha affermato che le autorità hanno congelato quasi 8 milioni di dollari di beni. Li ha detto.

La polizia ha detto che sei degli arrestati erano ex o attuali dipendenti senior di Stand News, ma non hanno rilasciato i loro nomi. Il filmato recensito dal Times mostrava che il caporedattore Patrick Lam veniva portato via dalla sua casa con le manette. Un’altra persona arrestata era Chung Pui-kyun, ex caporedattore e vice caporedattore. Secondo Chan, ha parlato con i giornalisti dopo essere stato interrogato dalla polizia e poi rilasciato.

Le autorità non hanno specificato l’identità della settima persona, ma i media locali hanno riferito che era un ex dirigente di Apple Daily e che aveva scritto per Stand News.

Oltre agli arrestati, la polizia ha fatto irruzione nelle abitazioni di altri quattro dipendenti.

Stand News ha guadagnato la reputazione di una mossa audace che ha discusso di lotte, processi e altre questioni politiche con pezzi di stile di vita e caratteristiche iperlogiche.

Durante le proteste del 2019, giornalisti in piedi hanno documentato episodi Attacco di mafia contro i manifestanti pro-democrazia In una stazione della metropolitana; Un giornalista di nome Gwyneth Ho si è aggredito. (La signora Ho, poi dimessa Per entrare in politica, ora è in prigione.)