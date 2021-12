Il carburante per il telescopio spaziale James Webb dovrebbe durare più di 10 anni

Nella sua continuazione Lancio rivoluzionario e di successo James Webb Space Telescope, o JWST, nello spazio il giorno di Natale, la NASA annuncia alcuni Notizia inaspettata Sul futuro del telescopio: il suo lavoro scientifico durerà “in modo significativo” per più di 10 anni, più del doppio del tempo minimo per l’attività.

Inizialmente, si prevedeva che JWST sarebbe stato attivo da 5 a 10 anni, ma l’ultima analisi della NASA Rilasciato oggi Il telescopio è risultato avere un impulso sufficiente Sostenere le attività scientifiche per un periodo di tempo più lungo. Secondo la NASA, l’impulso in più è stato JWST quando è stato lanciato nello spazio, grazie alla precisione del razzo Ariane 5. Ciò è dovuto alla prima e alla seconda precisione Manovre di modifica del corso intermedio – Piccoli cambiamenti di traiettoria completati entro pochi giorni dal lancio del veicolo spaziale hanno stabilito un percorso verso la sua destinazione Un milione di miglia dalla Terra.

Secondo la NASA, l’accuratezza di queste manovre lascia il veicolo spaziale con un elevato momento, che può essere utilizzato per monitorare l’universo e mantenere la sua posizione finale. Tuttavia, l’agenzia spaziale avverte che “molti fattori” potrebbero in definitiva influenzare la durata della vita del JWST.

La potenziale espansione della ricerca scientifica ricorda il telescopio Hubble, ampiamente considerato come il precursore del JWST. La NASA inizialmente aveva previsto che il telescopio spaziale Hubble sarebbe durato circa 15 anni, ma è ancora in funzione da più di 30 anni. Un’importante differenza tra i due è che il telescopio spaziale Hubble poteva essere servito dagli astronauti, ma non dal JWST. JWST, che raccoglie la luce infrarossa, è in grado di acquisire immagini di oggetti Da 10 a 100 volte vertigini Di quello che vede Hubble.

La precisione del percorso di uscita ha consentito a JWST di utilizzare il suo array solare un po’ prima. Dopo la separazione dal razzo Ariane 5, il dispiegamento della linea solare di JWST è iniziato 33 minuti dopo il lancio. Ma in realtà è successo 29 minuti dopo il lancio perché JWST era in perfette condizioni dopo la scissione, ha detto la NASA in una nota. Tuttavia, a differenza dell’ordinamento dei pannelli solari, era automatico, Implementazioni futureLa NASA afferma che gli scudi solari della navicella e parti del suo parabrezza saranno sotto il controllo umano.