La persona che è stata attaccata da una tigre dopo essere entrata nel recinto dello zoo della Florida; Animale ucciso dalle autorità

Un caregiver che è entrato nell’area non autorizzata dello zoo della Florida è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite dopo essere stato attaccato da una tigre, hanno detto i funzionari. La tigre è stata uccisa dagli agenti che sono intervenuti per liberare l’uomo dalla mascella.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Collier ha detto che l’incidente è avvenuto mercoledì dopo la chiusura al pubblico dello zoo di Napoli.

Un membro del servizio di pulizia dello zoo ha stipulato un contratto per pulire i servizi igienici e il negozio di articoli da regalo, ma non il recinto degli animali, che, secondo l’ufficio dello sceriffo, “è entrato in un’area non autorizzata all’interno del recinto delle tigri”.

L’uomo, sui 20 anni, potrebbe aver accarezzato o dato da mangiare a un maschio di tigre malese, “entrambi atti non autorizzati e pericolosi”, ha detto l’ufficio dello sceriffo al momento dell’attacco.

“I primi rapporti indicano che la tigre ha afferrato la mano dell’uomo e lo ha trascinato nel recinto, dopodiché l’uomo ha attraversato la barriera iniziale e ha messo la mano attraverso il recinto della tigre”, ha detto l’ufficio.

Alle 18:30, un vice dello zoo ha risposto e ha visto l’uomo che teneva la mano sulla bocca della tigre. Il vice ufficiale ha preso a calci il blocco nel tentativo di liberare la mano della tigre, ma è stato “costretto” a sparare all’animale, hanno detto i funzionari.

Le autorità hanno detto che l’addetto alle pulizie è stato gravemente ferito e portato in un ospedale locale. Il pronto soccorso del Lee Memorial Hospital ha confermato ad ABC News di aver ricevuto un paziente di Napoli con un elicottero medico con lesioni riportate nell’attacco della tigre.

Malaya Tiger, che a È in condizioni critiche Un portavoce dello zoo ha detto che la specie è stata uccisa nella sparatoria. L’animale si è ritirato nella parte posteriore del recinto dopo essere stato colpito da uno sparo e non ha risposto dopo che gli agenti hanno fatto volare un drone all’interno.

Un veterinario ha somministrato l’anestesia all’animale e l’ha esaminato “quando” [was] È sicuro farlo “, ha detto l’ufficio dello sceriffo.

La tigre di 8 anni, di nome Echo, è arrivata allo Zoo di Napoli dal Woodland Park Zoo di Seattle a dicembre 2019 ed è stata introdotta a febbraio 2020. “Echo è il miglior ambasciatore per la sua razza. Visitalo durante gli ospiti e speriamo che lo amino e vogliano sapere come possono fare la loro parte per salvare i suoi parenti nella giungla”, ha detto lo zoo. Dice sul suo sito web.

Lo zoo di Napoli ha dichiarato ad ABC News di non avere ulteriori commenti sull’attacco.