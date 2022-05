Home » Top News Il Manchester City fa una straordinaria rimonta per conquistare il titolo della Premier League inglese in un’ultima giornata drammatica Top News Il Manchester City fa una straordinaria rimonta per conquistare il titolo della Premier League inglese in un’ultima giornata drammatica 0 Views Save Saved Removed 0

Il Manchester City ha fatto una fantastica rimonta battendo l’Aston Villa 3-2. Premier League inglese La domenica.

I padroni di casa sapevano che avrebbe garantito il titolo se avessero vinto l’ultima giornata della stagione e, nonostante fossero in svantaggio per 2-0, segnare tre gol in cinque minuti del secondo tempo ha lasciato l’Etihad Stadium allo sbando.

I tifosi, che hanno tenuto in mano la maggior parte della partita, sono corsi verso il campo a tempo pieno e hanno festeggiato la vittoria nella corsa al titolo.

Mentre i giocatori correvano in metropolitana, i tifosi del City hanno ballato in campo e hanno infranto uno degli obiettivi, come la registrazione della colonna vertebrale del famoso inno del club Blue Moon.