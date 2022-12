Dow Jones Futures: perché questo rally di mercato è così pericoloso; Tesla è vicino all’orso perde in questa mossa

I futures Dow Jones sono stati leggermente più alti all’inizio di giovedì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione da piatta a ribassata mercoledì.







Mentre il Nasdaq guidava il declino Mela (AAPL), Google Parents lettere (Google) e le azioni Tesla hanno esteso le grandi perdite settimanali. Le azioni di Apple e Google sono scese al di sotto di alcuni livelli di supporto Tesla (D.S.L.A) chiudendo il suo mercato orso basso.

Tesla ha continuato a diminuire giovedì su varie notizie.

L’azione laterale nelle ultime settimane è stata una sfida per acquistare forza. I mercati lenti schiacciano gli investitori. Questo non è un buon momento per aggiungere visibilità.

Mercoledì in ritardo, ha detto il Pentagono Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) e Oracolo (ORCL) i contratti combinati di cloud computing potrebbero raggiungere i 9 miliardi di dollari entro il 2028. Nel 2019, il Dipartimento della Difesa ha assegnato un contratto di cloud computing da 10 miliardi di dollari, ma ha annullato il contratto nel 2021 tra le obiezioni di Amazon.

Tutte e quattro le società tecnologiche sono state poco cambiate nel trading fuori orario.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,4% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,45%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,47%.

I futures sul petrolio greggio sono saliti di quasi il 4% dopo aver toccato i minimi del 2022 mercoledì. L’oleodotto Keystone è stato chiuso a causa di una perdita.

Il rame è salito dell’1%.

L’indice di Hong Kong è sceso del 3,4%, riprendendo i suoi recenti guadagni quando i media locali hanno riferito che Hong Kong intende porre fine alla regola della maschera all’aperto. Le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti hanno indicato solidi guadagni.

Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.

Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato scambiato al di sotto del normale per gran parte della sessione di mercoledì, terminando in genere in rosso.

La media industriale del Dow Jones è salita di meno di due punti mercoledì Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,2%. Il composito Nasdaq è sceso dello 0,5%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dello 0,3%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3% a 72,01 dollari al barile, poiché la domanda globale ha continuato a diminuire a causa dei timori. I futures sulla benzina sono scesi del 3,4% al minimo di un anno. I prezzi del gas naturale sono aumentati del 4,6% dopo un forte calo di cinque sessioni.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 10 punti base al 3,41%, toccando il livello più basso in quasi tre mesi.

Poiché i rendimenti dei Treasury stanno ora diminuendo maggiormente a causa dei timori di una recessione che allevia le pressioni inflazionistiche, la relazione inversa tra rendimenti azionari e obbligazionari sta diminuendo. Dic. Un modesto rapporto sull’IPC di novembre del 13 sarà ancora più incoraggiante. Mentre un aumento dei tassi di mezzo punto il 14 dicembre sembra più probabile, un miglioramento dell’inflazione aumenterà le speranze per aumenti minori all’inizio del 2023 e una fine anticipata dell’inasprimento. Ciò ridurrebbe i rischi di un incidente o almeno di un atterraggio duro.

ETF

Tra gli ETF di crescita, iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVè sceso dello 0,5%. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) chiuso al di sotto del punto di pareggio. Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dello 0,8% e l’ETF ARK Genomics (ARKGè aumentato dello 0,3%. Le azioni TSLA sono un attore chiave negli ETF di ArcInvest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dello 0,3% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (marciapiede) ha perso una parte. ETF USA Global Jets (GETTI) è sceso del 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB1,8% in più. Energy Select SPDR ETF (XLE) allo 0,2% e l’ETF Fund Select SPDR (XLFdiminuito dello 0,4%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLVIn aumento dello 0,8%.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni Apple e azioni Google

Mercoledì le azioni Apple sono scese dell’1,4% a 140,94, toccando il livello più basso dal 10 novembre. Finora questa settimana, le azioni AAPL sono scese del 4,65%, interrompendo la serie di successi di 50 giorni. Il titano tecnologico Dow Jones si sta avvicinando al minimo del 13 ottobre di 134,37, ma è ancora a una certa distanza dal minimo del mercato ribassista del 16 giugno di 129,04.

Le azioni di Google sono scese del 2,1% a 94,94, al di sotto della sua linea di 50 giorni. Il titolo GOOGL è sceso del 5,4% finora questa settimana, cancellando i guadagni delle tre settimane precedenti. Le azioni sono ancora comodamente al di sopra del minimo di mercato ribassista del 3 novembre di 83,34.

azioni Tesla

Mercoledì le azioni Tesla sono scese del 3,2% a 174,04, in calo rispetto al minimo del mercato ribassista di 166,19 del 22 novembre. Le azioni sono scese del 10,7% finora questa settimana. Le azioni TSLA sono scese di oltre il 50% 2022.

Mercoledì, Tesla ha tagliato i prezzi cinesi per le auto in inventario di 6.000 yuan. Insieme a sussidi assicurativi, pedaggi gratuiti e altri gadget, Tesla offre 21.000 yuan di incentivi per le auto. Ciò segue le riduzioni generalizzate dei prezzi in Cina alla fine di ottobre. E arriva prima dei sussidi governativi per i veicoli elettrici che scadono il 31 dicembre, il che dovrebbe far avanzare la domanda. Arriva anche tra rapporti diffusi secondo cui Tesla ha negato qualsiasi taglio alla produzione di Shanghai.

Lo stabilimento Tesla di Shanghai ridurrà i turni di produzione e ritarderà alcune nuove assunzioni a causa della debole domanda cinese, hanno riferito fonti a Bloomberg. Ciò segue i recenti rapporti diffusi smentiti da Tesla secondo cui il gigante dei veicoli elettrici taglierà la produzione di Shanghai del 20%.

Nel frattempo, il presidente di Tesla China, Tom Zhu, ha scelto Austin per gestire l’impianto e aumentare la produzione lì, secondo quanto riferito da Bloomberg giovedì.

I banchieri di Elon Musk potrebbero offrirgli nuovi prestiti a margine garantiti da azioni Tesla per sostituire parte del debito ad alto interesse di Twitter, ha riferito Bloomberg mercoledì sera. Le banche stanno lottando per assumersi il debito di Twitter. Musk possiede già molte azioni Tesla.

Le azioni di TSLA sono diminuite modestamente all’inizio di giovedì.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il miglior acquisto?

Analisi del rally del mercato

Mentre il quadro tecnico non è cambiato in modo significativo, il boom del mercato azionario ha continuato a ritirarsi.

Il Nasdaq ha testato la sua linea a 50 giorni al giorno dopo essere sceso al di sotto della sua media mobile a 21 giorni. Le azioni Apple, Google e Tesla hanno pesato sugli indici delle big cap, ma anche il trend di fondo è stato leggermente inferiore.

I principali indici sono generalmente saliti dai minimi del 13 ottobre, in particolare il Dow Jones e l’S&P 500. Il rally del mercato ha guadagnato slancio alla fine della scorsa settimana, con l’S&P 500 sopra la sua linea di 200 giorni e il Dow Jones al massimo di sette mesi.

Ma con il recente pullback, i principali indici e il Russell 2000 sono più o meno dove si trovavano all’inizio di novembre o alla fine di ottobre.

I mercati laterali possono essere molto rischiosi per gli investitori, soprattutto in presenza di volatilità. C’è abbastanza forza per attirare gli acquirenti, ma il mercato rimarrà sottotono per qualche tempo. Ciò spinge gli investitori a ridurre le perdite quando sono piccole – la possibilità che le azioni rimbalzino – o causino un calo molto ampio.

L’attuale boom del mercato attivo è un ulteriore ostacolo. La maggior parte dei progressi è arrivata in poche sessioni di un giorno, quindi è difficile avere piccoli incrementi per costruire guadagni su nuovi livelli.

cosa fare adesso

Il mercato azionario ha raggiunto la resistenza al rally e sta testando alcuni livelli chiave, ma è ancora in gran parte intatto. Se hai una modesta esposizione alle posizioni in cui lavori, non devi smettere. Prendere qualche profitto in questo mercato non è una cattiva idea, ovviamente.

Ma c’è una forte possibilità che chiunque abbia acquistato azioni nelle ultime settimane, poiché sono scoppiate o hanno mostrato segnali di acquisto anticipato, andrà allo scoperto su tali partecipazioni. Il rovescio della medaglia, in un mercato rialzista, quando le azioni iniziano a diventare interessanti, possono raggiungere il picco.

Fino a quando il mercato non supererà il recente trading range, con l’S&P 500 decisamente al di sopra della sua linea di 200 giorni, gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere esposizione. Ciò non accadrà fino a dopo il rapporto sull’inflazione CPI della prossima settimana e la riunione della banca centrale.

Anche allora, se i principali indici si ritirano dopo aver raggiunto i massimi a breve termine, gli investitori dovrebbero aumentare lentamente le posizioni.

Ma continua a lavorare su quelle liste di controllo. I giochi industriali e infrastrutturali vanno bene con una varietà di medici. Alcuni broker si aggirano intorno ai punti di acquisto. Mentre i nomi dei dispositivi chip mostrano punti di forza relativi, molti giochi di semiconduttori mostrano cali.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

