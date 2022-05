Hyundai Motor Group investirà oltre 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti fino al 2025

SEOUL (Reuters) – Hyundai Motor Group ha dichiarato domenica che investirà altri 5 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro il 2025 per rafforzare la cooperazione con le aziende americane sulla tecnologia avanzata.

Il gruppo ha affermato che gli investimenti, annunciati durante la visita del presidente Joe Biden a Seoul, riguardano la robotica, la mobilità aerea urbana, la guida autonoma e l’intelligenza artificiale.

Hyundai Motor Group, che include Hyundai Motor Company (005380.KS) e compagnia Kia (000270.KS)Venerdì, ha annunciato l’intenzione di investire 5,5 miliardi di dollari in Georgia per costruire veicoli elettrici e strutture per batterie. Leggi di più

I nuovi impianti di produzione di veicoli elettrici e batterie di Hyundai avranno sede nello stato meridionale del “diritto al lavoro”, dove i sindacati sono meno diffusi e non possono chiedere ai lavoratori di aderire.

Biden, un democratico, si è descritto come il presidente più sindacale della storia. Ma l’accordo, annunciato dal governatore repubblicano della Georgia, ha dimostrato le concessioni che il presidente potrebbe dover fare mentre vorrebbe investire all’estero.

“Hyundai e qualsiasi azienda che investe negli Stati Uniti trarrebbero grandi vantaggi dall’entrare in partnership con alcuni dei lavoratori più qualificati, dedicati e impegnati al mondo, ovunque tu possa trovarli; sono membri dei sindacati americani”, ha affermato Biden.

“Ogni progetto di produzione di auto elettriche e batterie per auto elettriche sarà rafforzato dal rapporto di contrattazione collettiva con i nostri sindacati”.

Il CEO di Hyundai Motor Group Oison Chung non ha commentato i sindacati statunitensi.

Il nuovo investimento porta il totale previsto negli Stati Uniti fino al 2025 a circa 10 miliardi di dollari, rispetto ai 7,4 miliardi di dollari annunciati lo scorso anno.

La terza casa automobilistica più grande del mondo per vendite di auto non ha detto dove sarebbero stati investiti i 5 miliardi di dollari aggiuntivi negli Stati Uniti.

Il gruppo automobilistico ha dichiarato mercoledì che investirà 21 trilioni di won (16 miliardi di dollari) entro il 2030 per espandere la propria attività di auto elettriche in Corea del Sud. Leggi di più

