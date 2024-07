Il ministro degli Esteri del New England David Lammy vuole ristabilire i legami con l’UE

Organizzato con brevissimo preavviso, il primo viaggio di David Lammy come ministro degli Esteri non riguardava risultati immediati o nuove frontiere audaci.

Dopo aver trascorso una serata con la sua avversaria tedesca Annalena Baerbach – ed entrambi hanno trovato il tempo per guardare alcuni minuti dei quarti di finale del Campionato Europeo dell’Inghilterra – il tour di Lammy si è spostato nella tenuta di campagna del ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski.

Dopo due ore di colloqui, l’aereo virò per un breve volo verso nord, verso la Svezia, uno dei nuovi paesi membri della NATO.

In parte a causa dell’Ucraina. Insieme alla Gran Bretagna, tutti e tre i paesi svolgono un ruolo chiave nel sostenere lo sforzo bellico di Kiev. Il governo del primo ministro Sir Keir Starmer insiste che l’impegno del Regno Unito nei confronti dell’Ucraina rimanga fermo mentre il nuovo segretario alla Difesa John Healey sale sul palco a Odessa.

La Francia, nel bel mezzo delle sue stesse elezioni – che sembrano destinate ad avere conseguenze di vasta portata – non è sul percorso. Non questo fine settimana.

Nessuna sosta nemmeno a Bruxelles. Sir Keir ha affermato che il Regno Unito non tornerà nell’UE “durante la mia vita”.

Quando i leader europei si riuniranno al Blenheim Palace il 18 luglio per il prossimo incontro della comunità politica europea (istituita da Emmanuel Macron in seguito all’invasione russa dell’Ucraina), “emergerà uno spirito di nuova cooperazione”, ha affermato. .

Il viaggio avviene pochi giorni prima che Sir Keir muova i primi passi sulla scena internazionale come primo ministro in un vertice della NATO a Washington DC.

Questi sono tempi difficili per rafforzare i legami, con la Francia che si sposta a destra e l’America sul punto di riportare al potere l’imprevedibile Donald Trump.

Lammy ha riconosciuto che si tratta di un “momento geopolitico difficile”, ma ha affermato che è importante non confondere le differenze tra le democrazie mature con le minacce poste dai regimi autoritari.

“Mi preoccupo quando vedo il ritorno dei droni iraniani in Ucraina”, ha detto.

“Certamente sono preoccupato per una partnership che vede la Russia operare come intermediaria in quegli Stati autoritari”.