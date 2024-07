Il titolo CAPSA (KAS) è sceso dell’11,80% negli ultimi sette giorni

Le azioni KAS sono scese dell’11,80% negli ultimi sette giorni.

Nonostante il calo, la tendenza è ancora al rialzo.

Il 30 giugno, KAS ha annunciato un aumento del 20% giorni dopo, come riportato da AMBCrypto. Tuttavia, una settimana dopo, il KASPA è crollato dell’11,80%, provocando il panico tra i detentori di KASPA a lungo termine.

Nonostante il calo, il mercato rimane ottimista con un sentimento di mercato positivo. Pertanto, molti analisti si aspettano un aumento del valore di mercato. La capitalizzazione di mercato di KAS è aumentata in 30 giorni, superando PEPE e ICP.

Crittoanalisi @Suki Ha condiviso le sue previsioni su X (ex Twitter), sottolineando che,

“Non è un’esagerazione il fatto che $KAS valga oltre 100 miliardi di dollari. Nel 2017, il valore rialzista di $XRP ha raggiunto i 130 miliardi di dollari quando c’erano molti meno soldi sul mercato nell’ultimo rialzo di $BNB, da 3 a 108 miliardi di dollari e nessun’altra criptovaluta batte i fondamentali di Kaspa.”

Sulla base dei dati storici, si prevede che KAS assisterà a un’enorme crescita della capitalizzazione di mercato. Nel complesso, la crescita della capitalizzazione di mercato significa che i prezzi dei KAS e l’attività degli utenti continueranno ad aumentare nel prossimo futuro.

Sentimento del mercato

Secondo Market Prophit, KASPA gode costantemente di un sentiment di mercato positivo.

In effetti, il sentimento del pubblico era di 0,06 con un punteggio Z di 0,35, mentre il sentimento generale del mercato era di 0,07. Il sentimento positivo del mercato mostra che gli utenti e gli investitori sono ottimisti riguardo al potenziale futuro di KASPA.

Cosa indicano i grafici dei prezzi KAS

Al momento in cui scrivo, la linea Aroon di KAS sta mostrando un forte trend rialzista. Nello specifico, la linea Aroon rialzista a 50 è superiore alla linea Aroon ribassista a 7.

Quando la linea Aroon è impostata in questo modo, indica che il trend rialzista è forte e pronto a continuare. Allo stesso modo, indica che i prezzi rientrano nel valore di mercato.

Anche l’indicatore del movimento direzionale supporta questo. Al momento in cui scriviamo, l’indice positivo di 22 (in blu) è superiore all’indice negativo (in rosso) di 21.

Questa configurazione indica che KASPA è in una buona posizione e il continuo sentimento positivo del mercato lo prepara per un altro trend rialzista.

Osservando il tasso di finanziamento ponderato di OI, l’analisi di AMBCrypto indica che è stato ampiamente positivo negli ultimi sette giorni.

I coefficienti di finanziamento ponderati positivi indicano che la domanda di posizioni lunghe è superiore alla domanda di posizioni corte. Pertanto, i trader pagano un premio per mantenere le loro posizioni, il che rappresenta un sentimento rialzista.

Il titolo KAS riuscirà a mantenere il suo trend rialzista?

L’analisi Kaspa di AMBCrypto indica che i movimenti dei prezzi rimangono in gran parte su una tendenza al rialzo. Dopo aver raggiunto il massimo storico di $ 0,194, KAS ha registrato un calo del prezzo a breve termine mentre la tendenza è rimasta invariata.

Al momento in cui scrivo, KAS viene scambiato a 0,1688 dollari, dopo un aumento dell’1,64% in 24 ore. Dopo aver precedentemente raggiunto il livello di resistenza di 0,194 dollari, una rottura dell’area farebbe salire i prezzi al massimo storico di 0,23 dollari.

Pertanto, se le perdite continuano nei grafici settimanali, il prezzo scenderà al livello di supporto di 0,15 dollari.