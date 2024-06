Un venticinquenne paga 1.472 dollari al mese per vivere in un quartiere senza auto

“Da quando mi sono trasferito in questa comunità percorribile, mi sento come se fossi decisamente uscito molto dalla mia zona di comfort”, dice Stratman a CNBC Make It. “Non sono contro le auto, sono solo contro la dipendenza dalle auto”.

Le auto non sono ammesse per le strade di Kuldísák e i residenti non possono parcheggiare le loro auto in loco. I residenti ottengono sconti sui servizi di trasporto come Waymo, un’auto a guida autonoma.

Culdesac è “il primo quartiere senza auto costruito da zero negli Stati Uniti”, ha dichiarato a CNBC Make It il CEO di Culdesac Ryan Johnson.

Stratman si è trasferito in uno degli spazi di lavoro dal vivo a Kuldisak a febbraio. Il negozio Brite Candle Co. si trova a… Nella parte anteriore, la camera da letto di Stratman e gli altri spazi abitativi si trovano sul retro. L’unità è dotata di cabina armadio, lavatrice e asciugatrice.

Stratman utilizza il soggiorno del suo appartamento a Kuldesac come spazio commerciale per la sua attività di candele.

Stratman possiede un’auto e la tiene lontana dalla sua proprietà, come richiesto, ma dice che “in realtà è diventata meno dipendente dalla mia auto, anche se la uso per scopi lavorativi”.

“Prendiamo [my work and home] Combinarli in uno solo è stato molto utile, soprattutto per un piccolo imprenditore che non guadagna migliaia di dollari”.

Stratman non vede di lasciare presto il quartiere. “Sono sempre cresciuta in modo molto introverso e mi importava solo di me stessa”, dice. “Quindi venire qui e incontrare tutte le persone amichevoli che ho incontrato e le relazioni che ho stretto è il motivo per cui ho scelto Culdesac.”

Vuoi essere un comunicatore di successo e fiducioso? Partecipa al nuovo corso online della CNBC Sii un comunicatore efficace: padroneggiare il parlare in pubblico. Ti insegneremo come parlare in modo chiaro e sicuro, calmare i nervi, cosa dire e cosa non dire e tecniche di linguaggio del corpo per fare un’ottima prima impressione. Registrati oggi e utilizza il codice EARLYBIRD per uno sconto introduttivo del 30% fino al 10 luglio 2024.

Più, Iscriviti alla newsletter della CNBC Make It Per consigli e suggerimenti per il successo negli affari, nel denaro e nella vita.