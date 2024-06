Taylor Swift si fa un selfie con il principe William al London Eras Tour Show

Immagini Getty

Potrebbe essere il principe William Swifty.

Il reale ha festeggiato il suo 42esimo compleanno venerdì sera partecipando alla prima tappa londinese dell’Eras ​​Tour di Taylor Swift, con i figli George e Charlotte al seguito. Ha poi pubblicato sui social una foto di loro mentre si scattano un selfie con la pop star, scrivendo: “Grazie @taylorswift13 per la serata meravigliosa!”

Swift ha anche pubblicato un selfie dell’incontro, che includeva anche il suo fidanzato Travis Kelce. “Buon compleanno M8! Gli spettacoli di Londra sono iniziati alla grande”, ha scritto Swift.

Lo spettacolo di venerdì sera è stato il primo dei tre tenutisi allo stadio di Wembley a Londra. Durante il segmento della canzone a sorpresa dello spettacolo, Swift ha eseguito il suo debutto dal vivo della canzone dei Tortured Poets Department “The Black Dog” – dal nome di un pub a Vauxhall – che è stata mixata con “Come Back Be Here” e “Maroon”. Ha anche suonato una varietà di “Different Strokes” e “Death by a Thousand Pieces”.

Durante lo spettacolo “1989”, il principe William è stato visto ballare e cantare con entusiasmo “Shake It Off”, scatenando chiacchiere sui social media. “Questo è il prossimo re d’Inghilterra e sono qui per questo”, ha scritto un utente. Sebbene sua moglie, Kate Middleton, abbia recentemente fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro all’evento Trooping the Colour dello scorso fine settimana, non era presente alla cerimonia.

Altre celebrità presenti includono la star di Bridgerton Nicola Coughlan; Cara Delevingne, attualmente alla guida della produzione di “Cabaret” nel West End; E il rivoluzionario “Queer Eye” di Jonathan Van Ness.

Dopo le date di questo mese, la Swift tornerà allo stadio di Wembley ad agosto per altri cinque spettacoli per concludere la tappa europea del suo Eras Tour.