I migliori album jazz del 2022

Alla fine del settimo album di questa lista (senza spoiler), la voce del poeta e filosofo Thomas Stanley si libra al di sopra del frastuono della batteria e del sassofono, offrendo una visione ferocemente ottimistica dello stato del jazz. “Alla fine, forse sarebbe una buona idea per le persone rinunciare al jazz e sostituirlo con prodotti musicali più adatti ai disegni del capitalismo”, dice. “Ora il jazz sta saltando come Lazarus, se lo permettiamo, per reinventarsi come musica dal vivo.”

Il jazz sicuramente salta, però Non sempre dove ti aspetteresti che fosseE certamente non in alcun modo prevedibile. Alcuni degli artisti qui sotto non chiamerebbero affatto jazz la musica che fanno. Probabilmente non abbiamo bisogno neanche di quello. Chiamiamo semplicemente questi album per quello che erano, ciascuno a modo suo: scoperte, audaci esperimenti e – nonostante tutto ciò che ci circonda – motivi di speranza.

1. Cecil McLaurin Salvant, “Canzone fantasma”

Conosciuto soprattutto come brillante interprete di canzoni del 20° secolo, Cecil McLaurin Salvant Non ha mai realizzato un album così ricco di brani originali, né stilisticamente avventuroso come questo. La sua voce si libra sopra l’organo a canne al livello di Andrew Lloyd Webber un momento, e il momento successivo si adatta caldamente a un mix di banjo, flauto e percussioni.