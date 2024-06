Il modulo Halo della Gateway Space Station della NASA si avvicina al lancio

1 di 3 | I tecnici dello stabilimento industriale Thales Alenia Space a Torino, in Italia, guidano il modulo HALO di Gateway verso il sito di stress test. Immagine gentilmente concessa da Thales Alenia Space

10 giugno (UPI) — NASA Cancello La stazione spaziale si sta avvicinando al lancio dopo aver recentemente completato la saldatura su un modulo a Torino, in Italia, ha detto lunedì l’agenzia. La Stazione Habitat e Logistica, o HALO, è uno dei quattro moduli in cui gli astronauti vivranno, condurranno attività scientifiche e si prepareranno per le missioni sulla superficie lunare.

Il lancio del Gateway è previsto non prima del 2025. Nel 2021, la NASA ha assegnato a SpaceX un contratto da 331,8 milioni di dollari per lanciare i primi due pezzi dell’avamposto a bordo del potente razzo Falcon Heavy della compagnia dalla Florida alla Luna.

In un’orbita altamente ellittica, la stazione spaziale arriverà a circa 1.865 miglia dalla superficie della Luna durante il suo avvicinamento più vicino e poi percorrerà 43.500 miglia prima di ritornare nuovamente. Secondo All’Agenzia spaziale europea. L’orbita completa dovrebbe richiedere circa una settimana.

Il Gateway è grande circa un sesto della Stazione Spaziale Internazionale.

I team di Thales Alenia hanno indirizzato HALO in una nuova sede all’interno dello stabilimento dell’azienda per condurre test di pressione per garantire l’integrità dell’unità. La società è una joint venture tra la società tecnologica francese Thales Group e la società di difesa italiana Leonardo.

HALO si recherà quindi a Gilbert, in Arizona, dove Northrop Grumman completerà la preparazione finale prima del lancio nell’orbita lunare utilizzando il veicolo Gateway. Elemento di forza e di propulsione.

Northrop ha ricevuto una media di battuta di Contratto a prezzo fisso del valore di 935 milioni di dollari Dalla NASA nel 2021

I partner del progetto sono l’Agenzia spaziale canadese, l’Agenzia spaziale europea, la Japan Aerospace Exploration Agency e il Centro spaziale Mohammed bin Rashid negli Emirati Arabi Uniti.

Nel mese di marzo, il dottor John B. Olansen sostituisce Dan Hartman, che andrà in pensione come direttore della stazione spaziale. Olansen partecipa al programma sin dal suo inizio nel 2019.

Il lancio degli esseri umani a bordo della nave Artemis sulla Luna è previsto entro il 2026.