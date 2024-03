Il New Empire da 8 milioni di dollari mette in mostra il secondo miglior film del Monsterverse

Warner Bros

Sulla scia di Dune: Parte 2, Kung Fu Panda 4 E acchiappafantasmi: Frozen Empire, Leggendario/Warner Bros Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero Continua a dare slancio al botteghino dopo che nel primo trimestre non ci sono stati titoli di eventi a causa degli scioperi. Stasera, fonti ci dicono che Monster Mash di Adam Wingard è in lavorazione 8 milioni di dollari Dalle anteprime iniziate alle 15 di giovedì in circa 3.400 location. Queste sono probabilmente le seconde migliori anteprime di sempre per un film del Monsterverse di Legendary dopo la prima del 2014. Godzilla Ciò ha registrato $ 9,3 milioni. Il film diretto da Gareth Edwards The Lizard ha incassato 38,4 milioni di dollari nel suo primo venerdì con un incasso di 3 giorni di 93,1 milioni di dollari.

La Warner Bros. non ha risposto ad una richiesta di commento sulle stime di stasera.

Apri previsioni locali per GodzillaxKong All’inizio di questa settimana era a 50 milioni di dollari.

Mentre i critici hanno dato una valutazione a Rotten Tomatoes GSK Le seconde peggiori recensioni di film Monsterverse al 56% e il pubblico di RT attualmente pensa che sia il migliore dei leggendari film sulle scimmie lucertola al 92%. Vedremo se la cosa bolle. Il precedente preferito dai fan della serie? 2021 Godzilla contro Kong, anch'esso diretto da Wingard e inaugurato nel fine settimana di Pasqua con 48,1 milioni di dollari per cinque giorni; Questa immagine ha fatto rivivere il cinema dopo che la mostra è stata chiusa per un anno nei principali mercati al botteghino. GVK Era disponibile giorno e data nei cinema e sul servizio di streaming della Warner HBO Max.

GXK Si prevede che uscirà venerdì in 3.850 sale supportate da Imax, PLFs, ScreenX, D-Box e 4DX. Ci sarà anche la condivisione degli auditorium Imax con gli auditorium Legendary e Warner Dune di sabbia: seconda parte. È il film con il maggior incasso del 2024 finora, con 239,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo.