Il New York Times oggi: suggerimenti, spinogrammi e risposte per lunedì 27 maggio

Strands è un nuovissimo mistero quotidiano del New York Times. Più difficile della classica ricerca di parole, avrai bisogno di un occhio attento per risolvere questo puzzle.

Come Wordle, Connections e Mini Crossword, Strands può essere un po’ difficile da risolvere alcuni giorni. Non è una vergogna aver bisogno di un piccolo aiuto di tanto in tanto. Se sei bloccato e hai bisogno di conoscere le risposte al puzzle Strands di oggi, controlla il puzzle risolto qui sotto.

Tutti i puzzle di Strands iniziano con l’obiettivo di trovare “parole chiave” nascoste in una griglia di lettere. Manipolare le lettere trascinando o facendo clic per formare parole; Fare doppio clic sull’ultima lettera per confermare. Se trovi la parola corretta, le lettere verranno evidenziate in blu e non saranno più selezionabili.

Se trovi una parola che non è una parola dell’argomento, è comunque utile! Per ogni tre parole non correlate che trovi lunghe almeno quattro lettere, riceverai un suggerimento: le lettere di una delle parole chiave verranno rivelate e dovrai solo decifrarle.

Ogni lettera sulla griglia viene utilizzata per rappresentare le parole chiave e non vi è alcuna sovrapposizione. Ogni personaggio verrà utilizzato una volta, e solo una volta.

Ogni puzzle contiene uno “spangram”, una parola (o parole) speciale che descrive l’oggetto del puzzle e tocca due lati opposti del tabellone. Quando trovi la tabella delle estensioni, questa verrà evidenziata in giallo.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di completare il puzzle velocemente senza usare troppi suggerimenti.

L’argomento di oggi è “Pasta su questo”

Ecco un suggerimento che potrebbe aiutare: il cibo italiano.

Spanggram oggi

Inizieremo dandoti uno schema, che potrebbe aiutarti a capire l’argomento e risolvere il resto del puzzle da solo:

Le filiali di oggi rispondono

Se hai ancora bisogno di risposte, ecco le restanti parole chiave del puzzle:

il tubo

nastro

allegato

spirale

coincidenza

ruota

Papillon

Raccomandazioni degli editori