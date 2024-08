Il pilota dell’elicottero il cui elicottero si è schiantato ha partecipato alla sua festa pre-volo

In una dichiarazione alla BBC, Nautilus ha affermato che questa persona era stata recentemente promossa a una “posizione di equipaggio di terra” in un’altra delle basi della compagnia.

Domenica sera si è unito ai colleghi per una speciale festa d’addio, alla quale hanno partecipato anche i piloti fuori servizio. Nautilus ha spiegato che questo “non è stato un evento di lavoro ed è stato coordinato da amici”.

Nautilus ha aggiunto che questo individuo in seguito ha ottenuto “l’accesso non autorizzato al nostro hangar per elicotteri”.

L’elicottero ha colpito il DoubleTree by Hilton Hotel nella città di Cairns, nel Queensland settentrionale, intorno all’01:50 ora locale di lunedì (16:50 GMT di domenica), provocando un incendio e costringendo circa 400 ospiti a evacuare l’hotel.

L’unica persona a bordo dell’elicottero è morta sul posto e due ospiti dell’hotel – un uomo sulla ottantina e una donna sulla settantina – sono stati portati in ospedale in condizioni stabili, hanno detto le autorità.

Amanda Kay, che alloggiava nell’hotel sul lungomare principale di Cairns, ha detto di aver visto un elicottero volare a un’altitudine “molto bassa”, senza luci, in un tempo piovoso.

“[It] “L’aereo ha virato e ha colpito l’edificio”, ha aggiunto, aggiungendo che l’aereo “è esploso”.

Un altro testimone ha detto di aver visto l’elicottero sorvolare l’hotel due volte negli istanti precedenti la collisione.

Una donna ha detto in un video che mostra gli effetti dell’incendio dopo l’incidente: “L’elicottero stava andando molto veloce. È incredibile”.

“Era fuori controllo, quella cosa era.”

L’ambulanza del Queensland ha detto che due delle pale del rotore dell’elicottero si sono rotte all’impatto, atterrando sulla passerella e nella piscina dell’hotel.

Nautilus Aviation ha affermato nella sua dichiarazione di aver completato le interviste con l’Australian Transport Safety Bureau (ATSB) e il Queensland Police Service (QPS) e di aver collaborato in totale trasparenza per quanto riguarda la divulgazione degli eventi precedenti e successivi all’incidente.

“Offriamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’individuo e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e continuiamo a offrire il nostro sostegno ai nostri dipendenti durante questo momento molto difficile”, si legge nella dichiarazione.

“Continueremo a lavorare a stretto contatto con la Pubblica Sicurezza del Queensland e l’Australian Transport Safety Bureau mentre indagano sulle circostanze dell’incidente”.

Cairns si trova nel Queensland settentrionale ed è una popolare destinazione turistica grazie alla sua vicinanza alla Grande Barriera Corallina.