L’uscita di Red Dead Redemption su PC sembra imminente poiché il PlayStation Store ha stranamente annunciato che è ora disponibile su PC

La tanto attesa uscita per PC di Red Dead Redemption sembra essere imminente poiché il PlayStation Store ha stranamente affermato che il gioco è “ora disponibile su PC”.

Ovviamente non è vero, dato che Red Dead Redemption è ancora disponibile solo su console nonostante il lancio nel 2010, ma un aggiornamento alla descrizione ufficiale di PlayStation indica sicuramente che ci sono cose che accadono dietro le quinte. Ciò avviene dopo che il sito web di Rockstar Games nel maggio 2024 menzionava anche una versione per PC.

“Goditi le epiche avventure western che hanno segnato una generazione, ora su PC per la prima volta in assoluto” PlayStation Store Lei legge la pagina mentre lui la nota @wario64 Su X/Twitter. “Include anche Undead Nightmare, l’iconica storia horror che trasforma il mondo di Red Dead Redemption in una battaglia per la sopravvivenza contro orde di zombi.”

Il post prosegue menzionando altri contenuti per PC: “Red Dead Redemption offre l’esperienza completa per giocatore singolo di entrambi i giochi, inclusi contenuti aggiuntivi dell’edizione Game of the Year, e presenta tutti gli aggiornamenti della versione per console 2023, nonché PC- miglioramenti specifici tra cui questo include il supporto per risoluzioni e frame rate più elevati, display multipli e altri accessori, nonché suono surround spaziale.

La descrizione afferma poi che questa versione del gioco non include contenuti multiplayer, ma ai fan del PC probabilmente non dispiacerà questo e saranno finalmente felici di prendere in mano il gioco mentre si avvicina al suo quindicesimo anniversario.

Rockstar ha trascurato i giocatori PC per molto tempo e non ha rilasciato Grand Theft Auto 5 su PC contemporaneamente a quello su console, ma lo ha rilasciato un anno dopo. Lo stesso vale per Grand Theft Auto 6, che sarà probabilmente il più grande lancio di videogiochi di sempre, poiché non è stata annunciata alcuna versione per PC.

Ryan Dinsdale è un reporter freelance per IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.