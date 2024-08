La giocatrice della WNBA Derrica Hamby ha fatto causa alla lega e all’ex squadra per presunti trattamenti durante la sua gravidanza

CNN

—



La tre volte star della WNBA Dereca Hamby ha intentato lunedì una causa per discriminazione e ritorsioni illegali contro la lega e la sua ex squadra, i Las Vegas Aces, accusando la squadra di trattarla ingiustamente perché era incinta, secondo la società di pubbliche relazioni dei suoi avvocati. assunto.

millecausa Ciò avviene dopo che Hamby è stato sottoposto a “ripetuti atti di intimidazione, discriminazione e ritorsioni culminati nel gennaio 2023 quando gli Aces hanno ceduto Hamby (ai Los Angeles Sparks) perché la stella dell’attaccante era incinta”, ha affermato la società in una nota.

La causa chiede danni e sanzioni non specificati.

La causa intentata presso il tribunale distrettuale del Nevada afferma che la WNBA “non ha intrapreso alcuna azione per correggere o rimediare a un’apparente violazione” dei diritti di Hamby “ai sensi della legge statale e federale contro la discriminazione”.

Un portavoce della WNBA ha detto che la lega è “a conoscenza della denuncia presentata oggi” e che i funzionari stanno “esaminando la denuncia”.

La squadra, trasferitasi a Las Vegas da San Antonio nel 2018 dopo essere stata venduta, non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Hamby ha giocato per l’organizzazione dal 2015 al 2022, vincendo il titolo WNBA nella sua ultima stagione. Secondo la causa, avrebbe firmato una proroga del contratto di due anni nel giugno 2022, appena sette mesi prima del suo trasferimento.

Hamby ha accusato per la prima volta i Las Vegas Aces di illeciti poco dopo il suo trasferimento nel gennaio 2023, sostenendo sui social media di essere stata “mentita, vittima di bullismo, manipolata e discriminata” dalla squadra prima del suo trasferimento.

Hampi pensa che sia stata scambiata a causa della sua gravidanza.

Secondo la causa, Hamby ha scoperto di essere incinta a metà luglio 2022 – circa tre settimane dopo aver firmato il prolungamento del contratto con gli Aces – e poi ha informato l’allenatore Becky Hammon e altro staff della squadra della gravidanza all’inizio di agosto 2022. ha continuato a giocare e ha vinto il campionato WNBA con gli Aces nel settembre 2022, due giorni dopo ha annunciato durante una celebrazione pubblica a Las Vegas di essere incinta, secondo la causa.

“Dopo aver annunciato la sua gravidanza, la querelante Hamby ha sperimentato notevoli cambiamenti nel modo in cui è stata trattata dai dipendenti di Las Vegas Aces”, afferma la causa.

Intorno al 15 gennaio 2023, secondo la causa, Hammon disse ad Hamby in una telefonata che Hamby era un “punto interrogativo”, che gli assi “avevano bisogno di corpi” e che Hamby non sarebbe stato pronto a giocare in tempo per il 2023. stagione, che dovrebbe iniziare la pre-stagione ad aprile.

In risposta, Hamby ha assicurato ad Hammon che era impegnata con la squadra, che avrebbe partorito durante la bassa stagione e “si aspetta di essere completamente pronta per giocare entro l’inizio della preseason”.

Sempre durante la chiamata, Hammon ha accusato “la querelante Hamby di aver firmato consapevolmente il prolungamento del suo contratto mentre era incinta, una falsa accusa che Hamby nega”, e ha detto che i dipendenti della Aces credevano che “Hamby sarebbe rimasta incinta di nuovo”, secondo la causa.

Secondo l’accusa, Hamby ha chiesto ad Hammon due volte durante la chiamata: “Mi stai scambiando perché sono incinta?” Hammon ha risposto, secondo la causa: “Cosa vuoi che faccia?”

“Hammon non ha negato l’accusa secondo cui Hamby è stata scambiata perché incinta”, si legge nella causa.

La CNN ha chiesto ad Hammon un commento.

Nel maggio 2023, Hammon ha detto ai giornalisti: “(La sua gravidanza) non è stata un problema e non è mai stata la ragione per cui abbiamo preso la decisione di trasferire Hamby.

“Abbiamo preso la decisione di trasferire Hamby perché potevamo ottenere tre giocatori per un contratto… Non è stato affatto un problema, e non era il motivo per cui li abbiamo scambiati. ”

Hamby ha dato alla luce il figlio Legend il 6 marzo 2023, secondo la causa, e ha frequentato il ritiro con gli Sparks il 28 aprile 2023. La causa afferma che ha giocato in tutte le 40 partite della stagione regolare della squadra.

La WNBA ha indagato sulle accuse di Hamby dopo aver presentato una denuncia nel gennaio 2023 e successivamente sospeso Hamby per due partite per aver violato le politiche sul posto di lavoro della lega e della squadra. La WNBA ha anche privato gli assi della scelta del primo round del 2025 Interessi non consentiti in relazione a un contratto HampiMa gli avvocati di Hamby dicono che la lega ha rifiutato di rivelare i dettagli della sua indagine. Comunicato stampa diffuso dalla Lega nel 2023 Ha detto Hammon è stato sospeso a causa di “commenti fatti da Hammon ad Hamby riguardo alla recente gravidanza di Hamby”.

“La National Women’s Basketball Association, nella sua essenza, è un luogo di lavoro, e le leggi federali proteggono da tempo le donne incinte dalla discriminazione sul lavoro. Alla campionessa mondiale degli Aces, Derecka Hamby, è stato negato il fatto di essere rimasta incinta, e la National Women’s Basketball Association ha risposto con un leggero… un colpo di cuore al polso”, hanno detto lunedì gli avvocati di Hamby in una nota.

“Ogni futura mamma della lega ora sa che il parto potrebbe cambiare le sue prospettive di carriera da un giorno all’altro. Questo non è vero in uno dei campionati sportivi professionistici femminili più fiorenti e dinamici d’America”.

WNBPA – Associazione delle giocatrici femminili WNBA – Si diceva nel 2023 La gestione della situazione da parte della WNBA “non coglie il punto”.

Lunedì, quando è stato chiesto di fornire una dichiarazione sulla causa di Hamby, il direttore esecutivo della WNBPA Terry Carmichael ha dichiarato: “Affermiamo la nostra precedente posizione secondo cui nell’accordo di contrattazione collettiva del 2020, ai padri dei giocatori venivano fornite protezioni che garantivano che diventare genitori non significasse la fine dei loro figli. carriere.

“Chiaramente, queste protezioni non cambiano la natura di questo scambio. Qualsiasi squadra può scambiare qualsiasi giocatore per qualsiasi motivo legittimo o senza motivo, ma tale motivo non può essere basato sulla razza, sul sesso, sull’orientamento sessuale, sullo stato genitoriale o sullo stato di gravidanza. ”

Hamby, due volte Giocatore dell’anno WNBA, ha segnato una media di 19,2 punti e 7,4 rimbalzi a partita in questa stagione. Entrambe sono le prime 10 statistiche – È stato votato per l’All-Star Game per la terza volta.

Hamby ha recentemente vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi come membro della squadra di basket 3×3 femminile degli Stati Uniti. Nel mese di giugno, Ha firmato un prolungamento con gli Sparksche la mantiene con questa squadra fino al 2025.

“Sono grato di aver trovato una casa a Los Angeles con un gruppo di proprietà e un’organizzazione che crede in me e che non ha fatto altro che supportarmi dal giorno in cui sono arrivato qui”, ha detto Hamby in Newsletter di Scintille “Non vedo l’ora di continuare a costruire con i miei compagni di squadra e riportare gli Sparks al livello a cui sono stati storicamente fissati.”