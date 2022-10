Il più potente lampo di raggi gamma osservato dagli astronomi

Gli astronomi hanno appena scoperto quello che potrebbe essere il lampo di luce più potente mai visto.

così chiamato esplosione di raggi gamma il tipo più energico di esplosione elettromagnetica esistente in Universo È stato individuato per la prima volta dai telescopi domenica (9 ottobre).

I lampi di raggi gamma, rilevati accidentalmente dai satelliti militari statunitensi negli anni ’60, furono probabilmente prodotti quando stelle Esplodono alla fine della loro vita prima di crollare buchi neri o quando c’è un residuo stellare super denso noto come stelle di neutroni Scontro. In pochi secondi, queste esplosioni liberano una quantità di energia simile il Sole Sarà emesso durante i suoi 10 miliardi di anni di vita.

Il flash rilevato domenica è stato il più potente di tutti, rilasciando 18 TeV di energia. Gli scienziati stanno ancora analizzando le misurazioni, ma se i risultati fossero confermati, il lampo di raggi gamma sarebbe il primo lampo di raggi gamma in assoluto a trasportare più di 10 TeV di energia.

All’inizio, il potere del flash confuse gli astronomi; Pensavano che dovesse essere stato prodotto da una fonte relativamente vicina. Inizialmente credevano anche che l’energia provenisse dai raggi X, non dai raggi gamma. Successive analisi del segnale hanno confermato che si trattava effettivamente di un lampo di raggi gamma proveniente da una sorgente di circa 2,4 miliardi. anni luce lontano. Sebbene il lampo di raggi gamma non sia esattamente vicino, è comunque il più vicino di tutti.

Sebbene l’esplosione di raggi gamma si trovasse a una distanza di sicurezza dalla Terra, un’esplosione molto più vicina sarebbe catastrofica per il nostro pianeta. Un lampo così energico durante migliaia di anni luce da una terra Spogliarebbe il pianeta del suo strato protettivo di ozono e potrebbe causare un’estinzione di massa. In effetti, gli scienziati ritengono che uno dei più grandi eventi di estinzione di massa nella storia della Terra – l’estinzione dell’Ordoviciano, avvenuta 450 milioni di anni fa – possa aver causato una tale esplosione, secondo Nasa (Si apre in una nuova scheda).

Sebbene il lampo di raggi gamma osservato di recente, soprannominato GRB221009A, sia apparso 20 volte più vicino alla Terra rispetto al lampo di raggi gamma medio, era ancora abbastanza lontano da causare più eccitazione che preoccupazione.

“Questo è davvero un evento molto eccitante!” ha detto Gemma Anderson, un’astronoma della Curtin University in Australia, che studia fenomeni simili ScienceAlert (Si apre in una nuova scheda). “Questo evento è molto vicino ma anche molto energetico, il che significa che la radio, i raggi X e i raggi gamma che produce sono molto luminosi e quindi facili da osservare. Quindi possiamo studiare i lampi di raggi gamma con molti telescopi grandi e piccoli in tutto il mondo e raccolgono set di dati molto completi perché prima si accendono e poi si affievoliscono.

I lampi di raggi gamma sono di due tipi. I brevi lampi di raggi gamma sono rari e durano non più di due secondi. Queste esplosioni costituiscono circa il 30% di tutti questi eventi e si ritiene che siano causate dalla collisione di stelle di neutroni. L’altro tipo, i lampi di raggi gamma lunghi, possono durare fino a diversi minuti ed è probabile che producano ipernove Starbursts 100 volte più luminoso di supernove La maggior parte delle stelle massicce muoiono dopo che i loro nuclei esauriscono il carburante a idrogeno.

Gli astronomi vedono spesso il bagliore residuo di queste esplosioni che provengono dagli elettroni attivati ​​dall’esplosione. GRB221009A sembra essere un lungo lampo di raggi gamma, ma gli astronomi non sanno ancora perché abbia avuto origine.

“È ancora troppo presto per dirlo”, ha detto Anderson a ScienceAlert. “La luce della supernova latente richiederebbe giorni per brillare. Tuttavia, a causa della lunga durata del lampo di raggi gamma, potrebbe essere un tipo di supernova molto potente”.

I telescopi di tutto il mondo (e nell’orbita terrestre) puntano ora verso la polvere galassia da cui proveniva il lampo. Cercheranno di osservare la luce generata dall’esplosione in quante più lunghezze d’onda possibili per avere un quadro più completo della sua origine.

“Quando hai a che fare con esplosioni cosmiche che esplodono resti stellari vicini alla velocità della luce, lasciando dietro di sé un buco nero, stai osservando la fisica negli ambienti più estremi che è impossibile ricreare sulla Terra”, ha detto Anderson a ScienceAlert. “Non comprendiamo ancora appieno questo processo. Un’eruzione così ravvicinata significa che possiamo raccogliere dati di alta qualità per studiare e capire come si verificano tali eruzioni”.

Le note sono state pubblicate per la prima volta in telegramma astrologico (Si apre in una nuova scheda) domenica 9 ottobre.