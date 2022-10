Sono così stanco – Rolling Stone

Gli attrattori hanno bisogno di tempo spento, anche. Megan te stallone Prepararsi a vivere a momento clou della carriera Questo fine settimana quando ospiti (e ti esibisci) Sabato sera in direttaMa sta anche affrontando alcune grosse perdite finanziarie dopo che la sua casa è stata violata giovedì sera.

Venerdì, dopo che TMZ ha riferito che più di $ 300.000 di proprietà sono stati rubati dalla sua casa di Los Angeles mentre si trovava a New York City, Meghan ha parlato dell’irruzione e ha dichiarato che “dovrebbe davvero prendersi una pausa”.

“Le cose materiali possono essere scambiate, ma sono contenta che tutti siano al sicuro”, ha scritto, aggiungendo in seguito: “Mi dispiace davvero, ma poi SNL Devo davvero prendermi una pausa e sono così stanco, sia fisicamente che emotivamente”.

secondo TMZGiovedì notte, due uomini hanno fatto irruzione nella sua casa e hanno fatto irruzione nella sua camera da letto, sequestrandole beni per un valore di migliaia di dollari. La polizia non ha ancora effettuato alcun arresto, ma ci sono riprese video dell’incidente, secondo l’outlet. Meghan è stata a New York negli ultimi giorni per prepararsi alla sua apparizione SNL.

È stato un anno impegnativo per il rapper. Dopo essere apparso in copertina roccia rotolante Quest’estate, lei per titolo Festival musicali, avviato a risorsa per la salute mentale sito web, twercato insieme a Ciao Personalità, ha subito inevitabilmente estenuante Azione legale Dopo che Tori Lenz è stata accusata di averle sparato nel 2020.

Ha anche pubblicato il suo album Traomazinache includeva brani come “Budget” con Latto, “Scary” con Rico Nasty e “Consistency” con Jhené Aiko, pubblicati a metà agosto.

Ma è stata anche schietta, a volte, è stata una lotta. come tale ho detto roccia rotolante All’inizio di quest’annoCerco ogni giorno di superarlo ed essere buono. Mi sento così male perché non sento che nessuno mi stia prendendo sul serio, ma non voglio che mi vedano piangere. Non voglio che sappiano che io mi sento così, perché non voglio che sentano: ‘Oh, ti ho preso, ti sto rompendo’.

Nonostante l’intrusione e la sua apparente stanchezza, Meghan era in modalità festa dopo di lei nominato Artista hip hop preferito degli anni premi musicali americani, Ha condiviso che lo eraAF entusiasta“Per partecipare SNL Fine di questa settimana.

“Quando vedo Thee Hotties prendersi cura della mia salute mentale SaluteDicevano: “Okay ragazza, non vuoi andare online. Va bene. Oh, Megan, ti sto solo inviando amore e supporto oggi”, ha detto. roccia rotolante In un’intervista alla storia di copertina. Sono tipo, ‘Conosci la mia anima! “