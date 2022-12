Knight, Clooney e Grant al Kennedy Center

WASHINGTON (AP) – Una sentita Patti Labelle rende omaggio alla sua amica di sempre Gladys Knight. Sean Penn ha definito gli U2 “i quattro pessimisti punk di Dublino”. Le ballerine sono eseguite dalla direttrice e compositrice Tania Lyon. Matt Damon ha preso in giro il suo amico George Clooney – molto – mentre Sheryl Crow ha consegnato una commovente interpretazione di “Baby Baby” ad Amy Grant durante il Kennedy Center Honors di domenica.

Knight, Clooney, Grant, León e gli U2 sono stati tutti celebrati Centro John F. Kennedy per le arti dello spettacolo, che ogni anno premia un gruppo selezionato di persone per la loro influenza artistica sulla cultura americana. Il presidente Joe Biden, il vicepresidente Kamala Harris, i loro coniugi e membri del gabinetto e del Congresso hanno partecipato alla riunione.

Un membro del pubblico del mondo politico – Paul Pelosi, marito della presidente della Camera Nancy Pelosi – ha attirato l’attenzione. Si sta riprendendo da un brutale attacco a casa dei Pelosi a San Francisco lo scorso ottobre. La coppia ha ricevuto una standing ovation dalla folla.

Di solito, artisti come gli U2 o i Knight sono i protagonisti di uno spettacolo del genere, ma durante un evento del Kennedy Center, i premiati si siedono sul balcone e guardano mentre i loro coetanei rendono omaggio e si esibiscono.

Sul tappeto rosso, Clooney, con sua moglie Amal al suo fianco, ha scherzato dicendo che dopo aver visto amici come Don Cheadle e Julia Roberts tra il pubblico, era preoccupato che il suo tributo sarebbe stato più “arrosto”. Ed era un po’ così, anche se i suoi amici e la sua famiglia mostravano chiaramente rispetto.

Roberts ha dato il tono apparendo sul palco con un abito decorato con i ritratti di Clooney. Dopo un’introduzione che si alternava tra divertente e sincera, si è rivolta a una collezione progettata per assomigliare a una striscia di fumo, il tipo che potrebbe piacere a Clooney. Il padre dell’attore, Nick Clooney, ha entusiasmato la folla con le storie del giovane George, inclusa la volta in cui il bambino di 7 anni – in lutto per l’assassinio di Martin Luther King Jr. nel 1968 – ha dato a suo padre tutte le sue pistole giocattolo.

Damon ha preso la strada divertente, scherzando su come Clooney una volta abbia rubato la cancelleria dell’allora presidente Bill Clinton e abbia scritto note ai colleghi attori a riguardo. Cheadle ha evidenziato il lavoro filantropico di Clooney. Ma il padre di Clooney è stato probabilmente quello con gli elogi più forti, dicendo al pubblico e a suo figlio, seduto sotto il portico tra Leon e Bono U2, “Il lavoro migliore e più importante di George è ancora avanti”.

In piedi su un palco illuminato da un enorme striscione con la scritta “Gladys”, Labelle ha definito Knight il suo “tutto”, dicendo che erano amici da sei decenni e si erano visti tra risate e lacrime. “Facciamo tutto insieme”, ha detto Labelle. “È un onore per me onorarti stasera.”

L’attore e star hip-hop LL Cool J ha affermato che ogni volta che Knight canta, si connette con le persone. “Una volta ho sentito Gladys cantare l’ABC e penso di essere stato in chiesa”, ha detto.

Knight – di solito con i suoi cantanti di supporto, The Pips – ha registrato dozzine di album con brani classici come “I Heard It Through the Grapevine” e “Midnight Train to Georgia”. La sfida di cantare quel classico è caduta davanti alla donna resa famosa dalla superstar della musica country Garth Brooks, un Kennedy Center onorato a pieno titolo. Ha citato le “radici nella musica country” di Knight prima di avventurarsi nella musica classica.

Ogni artista è stato presentato attraverso una compilation di video con frammenti delle loro vite. A Grant, i suoi figli hanno parlato dell’influenza che la madre aveva su di loro. Crowe ha parlato dell’influenza di Grant su di lei quando era una giovane studentessa universitaria.

“Amy mi ha anche insegnato che è possibile essere divertenti, irriverenti e cristiani allo stesso tempo”, ha detto Crowe.

Cinque ballerini sono saliti sul palco per onorare la compositrice e direttrice d’orchestra Tania Leon, che ha lasciato Cuba come rifugiata nel 1967; Il suo passaporto aveva il timbro “Cancelado” quando ha lasciato il paese. Il cast proveniva dall’Harlem Dance Theatre, che Leon aveva aiutato a trovare quando alla fine si era recata a New York City. Ha anche fondato la Brooklyn Philharmonic Community Concert Series e nel 2021 ha ricevuto un Premio Pulitzer per il suo lavoro “Stride”, ispirato alla sostenitrice dei diritti delle donne Susan B. Antonio.

Come posso trasmettere la portata del tuo genio musicale? ha chiesto l’attrice e drammaturga Anna Devere Smith. Il pianista Jason Moran, la cantante Alicia Hall Moran e il violoncellista Sterling Elliott hanno suonato una delle creazioni di Leon, “Oh Yemania”.

L’ultimo tributo di stasera è stato quello degli U2. In un video registrato sabato, il chitarrista degli U2 The Edge ha notato che un gruppo di quattro “ragazzi irlandesi” è stato onorato per il loro contributo alla cultura americana e ha affermato che esiste un legame davvero inspiegabile tra il gruppo e l’America.

Eddie Vedder dei Pearl Jam ha cantato “U2 and One”. Il comico Sacha Baron Cohen ha portato sul palco il suo alter ego Borat come parte di un tributo agli U2, fingendo di scambiare Biden per l’ex presidente Donald Trump. I cantanti Brandi Carlisle, Hozier e Jamala, rispettivamente da Stati Uniti, Irlanda e Ucraina, hanno chiuso lo spettacolo con una versione emozionante di “Walk On”.

Gli U2 Bono sono anche noti per il loro lavoro filantropico per sradicare la povertà e aumentare la consapevolezza sull’AIDS. Jamala, il cui paese, l’Ucraina, è stato coinvolto in una sanguinosa guerra quasi un anno dopo l’invasione russa, ha accennato a questa storia di attivismo sociale quando ha eseguito la canzone finale della serata.

“È opportuno che usino di nuovo il loro pulpito per diffondere un messaggio di pace di notte. Onestamente, essere qui in questa sala calda e luminosa questa sera è davvero qualcosa di insolito per me, quando c’è così tanta oscurità nella mia nativa Ucraina, ” lei disse.

I premiati sono saliti sul palco da un ricevimento alla Casa Bianca dove Biden li ha salutati davanti a una folla costellata di star definendolo uno “straordinario gruppo di artisti”.

“Grazie per averci mostrato il potere delle arti e di We the People”, ha detto Biden.

Il corrispondente di AP dalla Casa Bianca Zeke Miller ha contribuito a questo rapporto. Segui Santana su Twitter @ruskygal.